Studio Koen Vanmechelen zet deuren open voor publiek Emily Nees

26 september 2020

08u10 0 Genk Op 8 november opent kunstenaar Koen Vanmechelen zijn privéstudio voor het grote publiek. Vanmechelen geeft bezoekers zo een blik achter de schermen.

“Publiek toelaten is zelden mogelijk, omdat er volop gewerkt wordt”, zegt de Limburgse kunstenaar Koen Vanmechelen. “The Battery is de plek waar ik nieuwe schilderijen en sculpturen maak, en waar ik samen met mijn team tentoonstellingen voorbereid en projecten over de hele wereld opzet.”

“Maar 8 november is één van de dagen waarop ik de deuren van mijn studio openzet. Het is ook de laatste dag dat mensen LABIOMISTA kunnen bezoeken dit jaar. Daarna sluiten we de poorten tot in de lente van 2021, om dan opnieuw met heel wat nieuwe projecten te starten.” Op 8 november krijgen dus 1.050 bezoekers een exclusieve kijk in de biotoop van een de kunstenaar en zijn team. Geïnteresseerden kunnen een ticket reserveren via de website van LABIOMISTA.