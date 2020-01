Studio Koen Vanmechelen reageert op aantijgingen Genkse N-VA: “Wij zijn geen betrokken partij” “De eindafrekening overschrijdt het gunningsbedrag met 10,44%”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V) Dirk Selis

24 januari 2020

13u20 0 Genk Tijdens de laatste gemeenteraad haalde de Genkse N-VA nog maar eens snoeihard uit naar LaBiomista van kunstenaar Koen Vanmechelen. “De kosten voor de omgevingswerken van het project Labiomista in Zwartberg liggen 14 procent hoger dan in het lastenboek geraamd”, fulmineerde fractieleider Jos Lantmeeters. Maar de Studio Koen Vanmechelen bijt nu van zich af. “Wij hebben vanuit de studio al onze afspraken waargemaakt en meer privaat geld geïnvesteerd dan oorspronkelijk afgesproken”, reageert woordvoerder Goele Schoofs op de aantijgingen.

“We hebben geen enkel probleem met een cultureel project op de voormalige mijnterreinen van Zwartberg”, stak Jos Lantmeeters van wal. “Maar een meerkost van ruim 300.000 euro bovenop een bedrag van 2,1 miljoen euro – dat al enorm is – is onvoorstelbaar. Als ik in dit dossier zie dat nieuwe klinkers besteld moeten worden omdat de geleverde zwart zijn en de eigenaar toch liever grijze ziet, is dat toch hemeltergend? 13.000 euro extra. Bijkomende levering van beplanting: 44.000 euro. Er zijn zelfs meerkosten voor fouten die door een aannemer gemaakt zijn. En zo zijn er nog een hele reeks kosten die wij allesbehalve kunnen goedkeuren.”

Geen betrokken partij

“LaBiomista is een publiek-private samenwerking tussen Studio Koen Vanmechelen en Stad Genk. Tussen beide partijen werd een zakelijk contract afgesloten met duidelijke afspraken over wederzijdse investeringen. Deze zijn transparant en openbaar toegankelijk”, zegt woordvoerder Goele Schoofs van Studio Koen Vanmechelen. “Wij hebben vanuit de studio al onze afspraken waargemaakt en meer privaat geld geïnvesteerd dan oorspronkelijk afgesproken. In het politiek debat dat naar aanleiding van de gemeenteraad van gisteren ontstaan is, zijn wij dan ook geen betrokken partij. LaBiomista opende in juli vorig jaar haar poorten onder grote wereldwijde en lokale belangstelling. Intussen werken wij enthousiast verder om er een unieke ontmoetingsplek van te maken. Een plaats van verwondering en schoonheid, waar maatschappelijke actuele onderwerpen zoals diversiteit en mensenrechten tastbaar en bespreekbaar worden via kunst. Voor het seizoen 2020 brengen we een sterk inhoudelijk programma voor jong en oud. Samen met de buurt wordt ook Nomadland op de aangrenzende volkstuintjes verder uitgebouwd.”

Eindafrekening

“We hebben bij de opening gecommuniceerd dat het totale project om en beide 22 miljoen euro heeft gekost”, rekent burgemeester Wim Dries (CD&V) ons uit. “8,5 miljoen werd geïnvesteerd door Koen Vanmechelen, 8,5 miljoen werd geïnvesteerd door Stad Genk (inclusief de historische aankoop van de gronden) en tenslotte werd er 4,6 miljoen uitgetrokken door Vlaanderen en de Provincie Limburg. Donderdag hebben we de volledige eindafrekening ontvangen”, reageert de Genkse burgemeester Wim Dries. “De eindafrekening overschrijdt het gunningsbedrag met 10,44%. De kosten van de verrekeningen (15,65%) worden dus gecompenseerd door lager uitgevallen vermoedelijke hoeveelheden van diverse posten. Er waren ook prijsherzieningen voor in totaal 53.789,04 euro excl. BTW (dit zijn contractueel vastgelegde herzieningen bv index, staalprijs, enz.. red.). Misschien toch ook even duidelijk stellen dat Koen Vanmechelen hierin geen partij is. Hij heeft geen verrekeningen laten doen op zijn vraag. Alle aanpassingen zijn door ons gevraagd. Op basis van onze goedgekeurde overeenkomsten (Koen Van Mechelen en de Stad Genk red.) zijn er dan kosten doorgerekend aan Koen conform de afspraken. Het project werd gegund aan 2.172.796, 96 euro. De eindafrekening is 2.464.686,48 euro. Dat is een meerkost van 291.889,52 euro. Wanneer we dan nog eens de erelonen meerekenen, dan monden we uit op 2.585.000 euro, of 15.000 euro onder het budget dat we hadden voorzien voor deze inrichting en ook gecommuniceerd hebben aan de gemeenteraad op 5 juni 2019. ( 2,6 miljoen euro red.).”

Lastenboek

“Het lastenboek van de omgevingswerken werd reeds in 2017 opgemaakt”, gaat burgemeester Wim Dries (CD&V) verder. “Het spreekt voor zich dat er tussen de opmaakt van het lastenboek en de dynamiek van het project nog wijzigingen zijn doorgevoerd (waarvan een aantal met een meerprijs). Aangezien we gisteren pas de eindafrekening hebben gekregen zullen we in februari of maart nog eens terug naar de gemeenteraad moeten gaan omdat we nu 10,44% overschrijding hebben op de eindafrekening. Dus dan zullen we het nog eens moeten aanhoren. Maar wees gerust, ik kan alle 50 verrekeningen uitleggen. Die worden trouwens zeer nauw en correct opgevolgd door onze ambtenaren.”