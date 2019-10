Studenten Zahira en Anissa vertegenwoordigen Genk in het Federale Parlement Lien Vande Kerkhof

17 oktober 2019

22u46 0 Genk Genkse studenten Zahira Tarkany en Anissa Eddahouz grepen de YOUCA Action day aan om het land voor één dag mee te regeren als interim-volksvertegenwoordigers in het federaal parlement. De leerlingen van Don Bosco gingen de hele dag op pad met nieuwbakken parlementslid Nawal Farih (CD&V).

Beide dames zijn het er unaniem over eens: de plenaire vergadering was het hoogtepunt van de dag. “Interessant om te zien hoe zo’n vergadering verloopt”, zeg Anissa die vorig jaar nog een dagje meeliep met burgemeester Wim Dries. “Ik ken Nawal al zowat mijn heel leven: naast buren zijn we ook goede kennissen. Toen ik de vacature zag heb ik dan ook geen moment geaarzeld.” Ook Zahira, die in het vijfde middelbaar zit, gooide zich met enthousiasme in het avontuur. “Eerlijk? Nawal is een voorbeeld voor mij, ik kijk naar haar op. En ik vond het spannend om al die bekende politici van op televisie eens in het echt te zien."

Goede doel

De dames stonden voor dag en dauw vertrekkensklaar om richting het Federaal Parlement te sporen. “Ik zit minstens twee dagen per week in Brussel", vertelt Nawal. “Vandaag werden we er om halftien verwacht.” Op het programma naast een rondleiding in het parlement: het doornemen van de actualiteit en het opstellen van een plenaire vraag. ‘s Middags uiteraard een hapje eten, gevolgd door een bezoek aan de plenaire vergadering en een drink met andere studenten in de Wetstraat om de dag af te ronden. 15.000 Vlaamse en Brusselse studenten gingen een dag werken voor een bedrijf - in dit geval het parlement - en verdienden elk 55 euro voor het goede doel.

Onderwijs en armoede

“Waarop ik ten volle zou inzetten als ik een politieker was? Op onderwijs”, stelt Zahira vastberaden. “Al stel ik vast dat er bij het werk van een parlementair veel meer komt kijken dan ik aanvankelijk dacht. Anissa’s stokpaardje zou even resoluut armoede zijn. “Zo ging het vandaag in de plenaire vergadering bijvoorbeeld over de onbetaalbare elektriciteitsfactuur. Ik vind dat mensen in armoede ook de kans moeten krijgen om een stabiel leven te leiden.”