Studenten Street Art bij de Genker

kunstacademie pimpen Cosmogolem LXB

26 juni 2019

12u00 0

Wie wandelt op het evenementenplein van de stad kan niet naast de Cosmogolem, een houten reus van de hand van kunstenaar Koen Vanmechelen, kijken. Sinds gisteren staat hij er niet langer kleurloos en wat onderkomen bij. Na kleine herstellingen kan het kunstwerk weer tegen zon, wind en regen. En vooral, de Cosmogolem heeft een nieuwe look gekregen. Lien Gemels die afstudeert in de richting Street Art aan de Genker academie voor beeldende kunsten heeft het ontwerp gemaakt. Samen met 12 studenten uit haar klas en onder begeleiding van hun leraar Tim Geelen heeft Lien de Cosmogolem in een nieuw kleedje gestoken. “Hij ziet er véél kleurrijker uit dan voorheen”, vertelt Lien Gemels. Wat terugkeert in het ontwerp en op de houten reus zijn de vele ogen. “Ik heb er 37 geteld, en ze kijken je aan.” Anniek Nagels, schepen van cultuur en talentontwikkeling, loofde de creatie van Lien en haar collega- studenten.