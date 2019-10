Studenten organiseren ‘closet sale’ in Pand Lien Vande Kerkhof

31 oktober 2019

09u53 0 Genk Fashionista’s kunnen vrijdag hun slag slaan op de Closet Sale in Pand. “De dertig voorziene verkoopstandjes waren in een mum van tijd uitverkocht”, zegt mede-organisator Erin Bistranin. Het jeugdhuis van Genk transformeert zo op 1 november een levensgrote walking Closet.

“Je betaalt geen entree en verkopers bepalen zelf hun prijzen”, vertelt Erin. “Voor een standplek legt iedereen slechts 4 euro neer. Wie niet per se wil shoppen is welkom voor een drankje. Bovendien zal een dj de boel van de nodige housebeats voorzien.”

Tweede kans

Samen met drie andere vriendinnen zette Erin het initiatief op poten. “In grotere steden zie je vaak dergelijke initiatieven. ‘Waarom dan niet in Genk?’, dachten we. Als jonge studenten beschikken we niet over het budget om eindeloos te shoppen. Een closet sale is een originele manier om je garderobe een update te geven aan de hand van een spotprijs. Al is duurzaamheid voor ons een minstens even belangrijke drijfveer. We geven kleding een tweede kans.”

De deuren van Pand openen op vrijdag 1 november om 15 uur