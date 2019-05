Studenten demonstreren een bijzondere

grasmaaier en een harp voor zorgsector “Ze maken het dagelijks leven makkelijker en aangenamer” LXB

21 mei 2019

12u00 17 Genk Technische snufjes en slimme toestellen kunnen het leven van de zorgbehoevenden thuis en in de woon- en zorgcentra veiliger, aangenamer en gemakkelijker maken. Belangrijk hierbij is dat hun zintuigen geprikkeld worden zodat ze een plezante dag beleven, uit de zetel opstaan, bewegen en zelf dingen gaan doen. Studenten aan de UCLL-hogeschool in Hasselt hebben twee oplossingen bedacht die de kwaliteit van het leven van mensen die zorg nodig hebben verbeteren: een speciale harp voor personen met dementie, en een grasmaaier voor mensen met het syndroom van Down! Vandaag hielden ze er demo’s mee op de T2 Campus, een centrum in Genk waar 300 verschillende opleidingen in technologieën van de toekomst gevolgd kunnen worden. “Zorgbehoevenden moeten een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden”, stelt Bart Jacobs, projectleider bij de UCLL voor technologische innovaties in de zorgsector.

Een speciale grasmaaier

Jelle Gijbels (17) en Jarne Winters (18), laatstejaars Industriële Wetenschappen aan Don Bosco in Helchteren, hebben voor hun eindwerk een grasmaaier omgebouwd. “Ze deden dat voor een dagopvang waar enkel mensen met Down verblijven”, zegt Bart Jacobs. “Daar wil men hen zoveel mogelijk laten deelnemen aan dagelijkse activiteiten. Daar hoort het afrijden van het gazon bij. Voor hen is het gras maaien complex, en er loert gevaar om de hoek.” Een jaar hebben de studenten gewerkt om de maaier veiliger te maken. “Als ze die optillen valt de maaier automatisch stil zodat ze zich niet kunnen verwonden”, vullen ze aan. “Ook als de maaier te dicht bij de rand van het gazon komt, valt hij uit. Hem opnieuw starten is eenvoudig: tegelijk op een knop aan weerskanten van het stuur drukken, en zo kunnen ze hun handen tijdens het maaien niet loslaten.”

Een bijzondere harp

Het dagelijks leven van personen met dementie wordt makkelijker en aangenamer wanneer hun zintuigen gestimuleerd worden. UCLL-studenten verpleegkunde, orthopedagogie, ICT- elektronica en design hebben een interactieve harp ontwikkeld. “Wanneer ze in de buurt van de harp komen of de snaren ervan aanraken (ze zijn aaibaar en zetten de mensen aan op te staan uit hun zetel), horen ze hun favoriete muziek of song. Of ze horen geluiden en zien beelden van dieren die voor hen herkenbaar zijn”, licht Bart Jacobs toe. Tests met de harp bewijzen de heilzame werking. “Twee personen in Toermalien (Vlaanderens grootste woon- en zorgcentrum in Genk) hadden ruzie. Tot we de harp opstelden. Er kwam muziek uit, en tot onze verbazing was de ruzie over. Ze begonnen plezier te maken. Ze dansten en lachten.”Miriam Laaray en Silvie Colemont, twee studenten aan de LImburgse Zorgacademie (LIZA, Ziekenhuis Oost-Limburg) deden opzoekingswerk over dementie en welke situaties de zintuigen kunnen triggeren. Op basis daarvan en de software in de harp kreeg Roel Vandebeek, een bekend Limburgs designer, de opdracht om een harp in hout te ontwerpen.