Studente doorbreekt taboe met grappige animatiefilm ‘Mijn Zusje’: “Já, lachen om mensen met beperking mag” Lien Vande Kerkhof

26 augustus 2019

17u21 3 Genk Dat je best mag lachen om mensen met een beperking: die boodschap wil Emi graag verspreiden. De 25-jarige studente audiovisuele kunsten maakte daarom de animatiekortfilm ‘Mijn Zusje’, over de band met haar zus Liana, die een fysieke en mentale beperking heeft. “ Zelfs mijn vrienden reageren soms verontwaardigd als ik een grappige anekdote vertel over haar. ‘Waarom toch?’, denk ik dan”, zucht Emi.

“De bekommernis om Liana is niet altijd een lachertje”, klapt Emi uit de biecht. “Maar met haar onhandigheid, versprekingen, en gekke opmerkingen blijft ze ons vermaken. We liggen vaak plat van het lachen. Of Liana daar aanstoot aan neemt? Integendeel: mijn zusje snoept maar al te graag van al die aandacht.”

Humor

Al bijna 32 jaar is Liana de oogappel van haar ouders. Er werd altijd thuis voor haar gezorgd. De brandstof bij de familie Canini? “Humor! Dankzij Liana’s dolle fratsen slagen wij erin ons leven te relativeren. Voor mij is humor het hoogste goed: er gaat een helende kracht van uit. Terwijl grappen tijdens gevoelige situaties voor sommigen provocerend kunnen zijn, vind ik ze op zo’n momenten net cruciaal. Als ik mijn vrienden ludieke anekdotes vertel over mijn zus verandert hun glimlach in een mum van tijd in verontwaardiging. ‘Waarom toch?,’ vraag ik mij dan af. ‘Waarom denken mensen automatisch dat het respectloos is om te lachen met iemand die een beperking heeft? Liana is net dol op mensen die samen met haar lachen.”

Humor past bij mijn karakter én is taboedoorbrekend: je mag wel degelijk lachen met mensen die een beperking hebben. Emi Canini

Dunne grens

Dat humor een belangrijke plaats in haar animatiefilm zou krijgen stond dan ook buiten kijf. “Humor werkt ook taboedoorbrekend: je mag wél lachen met mensen die een beperking hebben.” Al beseft de Genkse animator ook wel dat er een grens is tussen wat ‘grappig’ en ‘respectloos’ is. “En ja, die grens is dun én anders voor iedereen. Zo zeggen mensen mij wel eens dat ik met het hele zootje mag lachen omdat Liana mijn zus is. Alsof een expliciete verbintenis vereist is voor je naast het ‘recht op spreken’ ook het ‘recht op lachen’ kan verwerven. Omdat ik dat in twijfel trek, geef ik mijn publiek een inkijk in een dag met ‘mijn zusje’ en confronteer ik hen met een aantal delicate situaties: Liana die alles laat vallen en zelfs een volle lade uit de kast trekt. Of Liana die moet niezen en de hele tafel ondersnottert. Met ‘Mijn Zusje’ wil ik tonen dat je op een zeer respectvolle en liefdevolle manier kunt lachen met een moeilijke situatie.”

Liefde voor tekenen

De animatiefilm van Emi duurt ongeveer vijf minuten. “Ik haalde inspiratie uit de kleurplaten die mijn zusje ons vaak cadeau doet. Naast humor, hebben Liana en ik immers een gemeenschappelijke passie voor tekenen. Samen zijn wij urenlang zoet met (kleur)potloden en enkele velletjes papier. Verder ging ik aan de slag met krijtlijnen en aquarelpenselen. Ik heb elke tekening zelf ingekleurd: een erg tijdrovend proces. Wat mijn toekomstplannen zijn? Ik ambieer het eigenlijk niet een grote filmmaker te worden. Mijn zusje is mijn wereld en humor is mijn kracht: samen zijn dat de grondvesten van mijn passie. Ik ga weldra aan de slag in een marketing- en reclamebureau en wil die troeven daar ook uitspelen. Krachtige projecten met een kwinkslag: dat is mijn ding. Dit najaar waag ik mijn kans op enkele filmfestivals en daarna gooi ik de film online om zoveel mogelijk mensen te bereiken met mijn boodschap.”