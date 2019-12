Structurele wateroverlast in de Oostlaan wordt aangepakt Lien Vande Kerkhof

31 december 2019

17u42 0

Fluvius vat vanaf januari werken aan, in samenwerking met stad Genk, om de structurele wateroverlast bij zware regenbuien aan te pakken in de Oostlaan. Tijdens de werken zal ook het kruispunt met de Acadialaan gelijktijdig verkeersveiliger worden heraangelegd. Aannemer V&V Infra, een wegenbouwfirma gevestigd in Diest, start de werken op maandag 13 januari. Het voltooien van de werken zal ongeveer 70 werkdagen in beslag nemen.