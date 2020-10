Stroompanne legt halve stad lam Emily Nees

13 oktober 2020

11u11 0 Genk Vanochtend om 9.15 uur veroorzaakte een technisch defect een grote stroompanne in Genk. Maar liefst de helft van de stad zat daardoor zonder elektriciteit. Na een kwartier was het probleem van de baan.

“Er was inderdaad een technisch defect op ons net, waardoor een transformatorstation van Elia even buiten dienst is geweest”, legt David Callens uit, regionale woordvoerder van Fluvius. “Dat hoogspanningsstation levert energie aan een groot deel van onze klanten. Bijgevolg was ongeveer de helft van het grondgebied Genk, inclusief een industriezone, zonder spanning gevallen. De elektriciteitspanne is om 9.15 uur begonnen, maar gelukkig was het al om 9.30 uur opgelost.”