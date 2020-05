Strafrechter beveelt internering van vrouw (33) die voorbijganger met keukenmes in de arm steekt VCT

29 mei 2020

14u50 0 Genk Een 33-jarige vrouw uit Oudsbergen stak op 12 juli vorig jaar een toevallige voorbijganger in het station van Genk met een keukenmes in de linkerarm. Het slachtoffer kon de vrouw overmeesteren, waarna de politie haar oppakte. “Ze liep rond met waanideeën en bedreigde ook andere personen.”

Op 12 juli liep rond 16 uur bij de politie een melding binnen dat een vrouw aan het station van Genk mensen aan het bedreigen was met een keukenmes. De vrouw bedreigde eerst een man van Pakistaanse afkomst. Daarna was het de beurt aan slachtoffer R. Ze stak met het keukenmes naar de linkerarm van de man, waardoor ook zijn jas stukgesneden werd. Het slachtoffer slaagde erin de vrouw te overmeesteren, waarna de politie haar arresteerde.

Internering

“De vrouw heeft het slachtoffer niet willen doden, maar ze heeft wel last van waanideeën", beschreef de aanklager. “Ze heeft problemen met mensen van Turkse en Italiaanse origine, heeft angsten en stelt dat ze door hen achtervolgd wordt. Daardoor is het moeilijk in te schatten of de feiten zich niet opnieuw zullen voordoen.” Op basis van het verslag van de deskundige vorderde ze de internering voor de vrouw.

De advocaat van de vrouw benadrukte dat haar cliënte nood heeft aan begeleiding. “Mevrouw is van Roemenië naar hier gekomen en heeft hier haar partner leren kennen. Ze heeft Nederlands geleerd en werk gevonden, maar de relatie was slecht en is spaak gelopen. Daarna is ze ook haar werk verloren, waardoor ze haar huur niet meer kon betalen en door de verhuurders uit haar appartement werd gezet. Ze heeft dan twee dagen aan het station geleefd. Het klopt dat ze kampt met waanideeën, maar ze kan ook op ambulante wijze begeleid worden.”

De strafrechter volgde de vraag van de aanklager en beval de internering van de vrouw.