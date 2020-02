Storm Ciara in Limburg: pasgelegd dak gaat vliegen, klanten zitten vast in restaurant, lagere scholen maandag gesloten MMM/WJL

09 februari 2020

18u20 6 Genk De storm heeft in Limburg nu al schade veroorzaakt. Het gaat voornamelijk om omgewaaide bomen, maar in Tongeren kwam ook een pasgelegd puntdak naar beneden. Gewonden blijven gelukkig uit.

In de Klaproosstraat in Koninksem bij Tongeren kwam een houten dak naar beneden. Het puntdak was nog niet lang geleden geplaatst, maar ving de wind op kop. Het geraamte brak af en donderde naar beneden.

In As beukte de wind in op een bushokje aan de Nielerlaan. Overbuur Thierry Boonen hoorde de klap. “Een felle knal hoorden we ter hoogte van het bushokje”, zegt Thierry die ertegenover woont. “Toen we gingen kijken, zagen we al het glas op de grond liggen. Het was ver weg gesprongen, tot op onze oprit. Ik ben meteen naar buiten gelopen en heb alles naar de stoep gekeerd, zodat de automobilisten geen schade zouden ondervinden.”

Brandweerzone Oost-Limburg heeft de handen vol met werk, maar kan nog niet alles geven. “We ruimen al de hele namiddag met meerdere ploegen stormschade”, klinkt het. “We hebben een 60-tal meldingen afgewerkt en nog een 100-tal open staan. Door de hevige rukwinden is het onmogelijk om de ladderwagen in te zetten. We doen ons best om iedereen zo snel mogelijk te helpen. Daarbij krijgen de meest levensbedreigende of gevaarlijke situaties voorrang.”

In Lanklaar bij Dilsen-Stokkem blokkeerde een omgevallen boom enige tijd de toegangsweg van restaurant De Litzberg. De aanwezige gasten konden het domein niet verlaten, aangezien je alleen via de bewuste weg het domein kan wegrijden. Rond 16 uur was alles weer vrij.

De scholengroep Lanaken heeft besloten om alle basisscholen maandag gesloten te houden. De drie katholieke middelbare scholen, Sint Vincentiusmiddenschool, Heilig Hartcollege en Campus TI Sparrendal, blijven ook dicht.