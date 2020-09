Stokkenmannen duiken op in Kattevennen Emily Nees

14 september 2020

20u05 0 Genk Wie geregeld in het natuur- en recreatiegebied Kattevennen kuiert, heeft ze vast en zeker al gespot: de zogenaamde ‘Stokkenmannen’. De reusachtige figuren van hout maken deel uit van een nieuwe wandelroute, die 4,5 kilometer telt, doorheen het bosrijke domein.

Bedoeling is dat de creaties de bezoekers langs de route begeleiden, tot aan de nieuwe uitkijktoren. Al moeten nieuwsgierigen nog even wachten, want de precieze tocht wordt pas in oktober uit de doeken gedaan. Houd voor meer informatie de website van Kattevennen in het oog.