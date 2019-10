Stijgend aantal ‘mini-rechtenonderzoeken’ in Genk sensibiliseert mensen in armoede Lien Vande Kerkhof

17 oktober 2019

14u52 0 Genk Het Sociaal Huis Portavida grijpt 17 oktober, Werelddag van verzet tegen Armoede, aan om zichtbaarheid te creëren en te sensibiliseren. “Mensen in armoede zijn nog altijd onvoldoende op de hoogte van hun rechten en plichten of van het aanbod aan hulp- en zorgverlening”, zegt schepen van Sociaal Welzijn Ria Grondelaers. “Daarom blijft Sociaal Huis Portavida inzetten op de de methodiek van het mini-rechtenonderzoek om het ruime aanbod aan rechten en diensten tot bij de mensen te krijgen.”

“In 2018 zijn er 152 mini-rechtenonderzoeken op maat van een gezin opgemaakt”, vervolgt Grondelaers. “In een overzichtelijk rapport krijgt het gezin een opsomming van de rechten die zij op basis van hun inkomen en gezinssamenstelling kunnen uitputten. Ook worden zij geïnformeerd en, indien nodig, toegeleid naar diensten die hen de nodige ondersteuning kunnen bieden. Gemiddeld versterkt zo’n mini-rechtenonderzoek het gezinsbudget met 878,86 euro. Willen we de Genkse kinderen alle kansen geven dan is een degelijk rechtenonderzoek en het toeleiden naar lokale organisaties en diensten absoluut noodzakelijk.”

Stijgend aantal mini-rechtenonderzoeken

Die noodzaak blijkt uit de continue stijging van het aantal aanvragen voor een mini- rechtenonderzoek: 8 in 2014, 62 in 2015, 67 in 2016, 78 in 2017 en 152 in 2018. De grote toename in 2018 komt door de nauwe samenwerking met Kind & Gezin. “Vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief zijn de eerste levensjaren van een kind cruciaal voor de verdere ontwikkeling. Met andere woorden: hoe jonger het kind extra kansen krijgt aangeboden, hoe groter de impact. Via een intensieve samenwerking met Kind & Gezin willen we zoveel mogelijk jonge ‘kansarme’ gezinnen bereiken. De gezinsondersteuners en de verpleegkundigen van Kind & Gezin bieden elk gezin dat door hen kansarm gescoord wordt een mini-rechtenonderzoek aan.”

Witte lakens

Aan de gevel van het Sociaal Huis Portavida hangt vandaag een geknoopt laken, als symbool voor deze dag. “Ontsnappen uit armoede is een zaak van iedereen”, vervolgt de schepen. “Het laken duidt op de ontsnapping, de knoop verwijst naar het aanbinden van de strijd. Al onze medewerkers dragen vandaag een wit lintje als teken van verbondenheid en maken een filmpje met 17 seconden kabaal als protest tegen de armoede in de wereld.”