Stierf Hilal in Genk of Dinant na foltering? Advocaat boos: “Daders zouden spuitje moeten krijgen”

Genk

Drie Genkse twintigers tonen vandaag tijdens een reconstructie in het Waalse Forzée wat er zich afspeelde met Hilal Makhtout. De Genkenaar werd vorig jaar ontvoerd, gefolterd en overleed na ruzie over een partij verdwenen drugs. Eén verdachte zegt dat Hilal al dood was voor ze van Genk richting de Ardennen reden. Volgens de twee anderen leefde hij nog en stief later in Forzée. “Ze zouden de daders na het proces een spuitje moeten geven", reageert Bert Van Mechelen, advocaat van de burgerlijke partij, fel.