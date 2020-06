Stewards wijzen de weg aan bezoekers Genk-centrum: “Sommige mensen reageren verbaal agressief” Marco Mariotti

23u45 0 Genk Wie vandaag door Genk-centrum passeerde, zag hoe druk het was. De terrasjes zaten vol en de winkelstraten lokten genoeg volk. Stewards zorgden ervoor dat de mensen in de juiste richting wandelden. “Sommigen durven verbaal agressief reageren", zegt steward Paul Biesmans.

U moet het ongetwijfeld gemerkt hebben: de vele witte pijlen op de grond in het centrum van Genk. En in de galerij tussen het Stadsplein en Shopping 2 geldt éénrichtingsverkeer sinds de opening van de winkels en de horeca. Aan het einde van zo’n galerij staat steward Paul Biesmans, die elke woensdag en zaterdag de mensen de juiste weg toont.

“Je mag er slechts langs één kant in, maar niet iedereen heeft dat van de eerste keer door", zegt Paul. “Dat is ergens begrijpelijk, want velen zitten met andere dingen in hun hoofd. Ik vraag dan telkens vriendelijk om terug te keren en de pijlen te volgen. Maar het gebeurt dat sommigen me arrogant tegenspreken of zelfs verbaal agressief worden. Ik volg ook maar de richtlijnen."

Er droegen niet veel mensen een mondmasker, dat viel op. En in de vijf minuten dat we bij Paul staan, moet hij minstens zeven mensen erop attent maken dat ze de galerij op dat moment niet mogen betreden in die richting. “Het is nog wat wennen. Vooral omdat op de andere weekdagen – als het minder druk is – je wél in twee richtingen door de gang mag.”