Start nieuwe schooljaar versus laatste loodjes tweedezitters Lien Vande Kerkhof

02 september 2019

09u29 0 Genk Voor veel jongeren is de eerste schooldag in september, misschien nog wel meer dan 1 januari, het synoniem voor het nemen van een frisse start. De datum staat symbool voor een pennenzak met uitsluitend goed werkende stiften en scherp geslepen potloden, vers geurende atomaschriften zonder ezelsoren en goedgeluimde leerkrachten die (nog) niet karig zijn met kansen. Maar tijdens die vreugdevolle prelude is er ook een schoolgaande soort die hard knokt om het voorgaande schooljaar op de valreep tot een goed einde te brengen: meer dan een handjevol dappere ‘tweedezitters’.

Muziekingenieur

Een deel van deze moedige studenten zoekt de rust op van de Genkse bibliotheek. Zo ook Doga Cakir (20), student energie en technologie aan de UCCL, die in de bibliotheek studeert omwille van de inspirerende pauzemomenten. “Als ik hier met vrienden zit gebeurt het wel eens dat we tussendoor een potje schaken. Maar ik kom pas écht tot rust als ik piano kan spelen. In het midden van de bibliotheek staat een grote vleugelpiano waar ik me vaak openlijk op uitleef. Maar tijdens de examens speel ik meestal met een koptelefoon.” Het spel van Doga klinkt aardig al goed. Hoeveel jaar moet je studeren om dat niveau in de vingers te krijgen? “Eigenlijk speel ik nog maar twee jaar piano,” lacht Doga. “Ik heb alles grotendeels op mezelf geleerd. In tegenstelling tot veel andere muzikanten speel ik vooral op gehoor. Ik zoek zelf als experimenterend uit welke toets ‘bevriend’ is met een andere waardoor ik leer improviseren. Als het aan mij ligt speel ik hier elke dag. Ook na de herexamens.” Wat Doga later met zijn opleiding energie en technologie wilt doen? “Misschien wil ik nog schakelen naar ingenieurswetenschappen. Maar een muziekopleiding interesseert mij ook. Eigenlijk wil ik oosterse muziek combineren met westerse. Weet je wat cool zou zijn? De kennis van beide studies bundelen en een eigen piano ontwerpen waarop ik oosterse klanken kan nabootsen. Muziekingenieur, bestaat dat beroep al?”

Later werken in Genk

De Genkse Celine Selik (23) volgt een master sociaal werk. “Het verschil met de bachelorstudie sociaal werk? Dat we alle opgedane praktijk nu toetsen aan theorieën. De master stelt alles in vraag wat we de voorbije jaren hebben geleerd.” De studente die op kot zit in Gent stelt zeker bereid te zijn later aan de slag te gaan in Genk. “Ik heb een sterke connectie met Genk omdat ik hier woon, er zijn hier tenslotte meer dan genoeg uitdagingen als sociaal werker. Later wil ik mijn masterdiploma natuurlijk ook gebruiken, eventueel voor een leidinggevende functie.” Opvallend: de studente zit helemaal alleen in de stille ruimte van de bibliotheek. “In juni moet je er ’s ochtends al de kippen bij zijn om een plaatsje te kunnen bemachtigen. Ik denk dat er wel degelijk een link is tussen een groot deel van de mensen die thuis studeren en herexamen hebben,” lacht Celine.