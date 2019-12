Stalenstraat zal vanaf 2020 pronken als een ‘Vallei van Werelden’ Lien Vande Kerkhof

19 december 2019

12u48 4 Genk ‘Vallei van Werelden’ wordt de magische noemer waaronder de Genkse Stalenstraat vanaf 2020 zal pronken. Het creatief bureau Snokx zette zijn schouders onder de ‘branding’ en maakte samen met het stadsbestuur, de buurtbewoners en handelaars werk van een project dat van de Statenstraat de place to be moet maken.

In navolging van de Vennestraat en de Molenstraat moeten Genkenaren, toeristen en shoppers voortaan met evenveel verwondering door de Stalenstraat kuieren. “De Vallei van Werelden is een straat of een wereld waar je welkom bent en je je thuis voelt”, verduidelijkt schepen van Economie Toon Vandeurzen. “Een plek waar je op onderzoek wil gaan en nieuwe dingen ontdekt. Je kan er proeven van Europa en de rest van de wereld én je moet er vooral graag willen terugkomen.”

Vier pijlers

In samenwerking met bewoners en handelaars, en onder begeleiding van creatief bureau Snokx, werd door het stadsbestuur een co-creatietraject opgezet om tot een nieuw merkprofiel te komen. Op basis van de gesprekken met bewoners en handelaars werden vier belangrijke pijlers geformuleerd die samenvatten waar de straat voor staat: uitnodigend en gastvrij, verscheiden en speciaal, oprecht en authentiek en ten slotte verbonden en geëngageerd. In de woordkeuze ‘Vallei van Werelden’ zit een zekere meerlagigheid vervat: de Stalenstraat heeft een gekleurde mix waar je terechtkomt in een wereld van verschillende culturen. Bovendien wordt op termijn de Stalenstraat verbonden met de achterliggende Stiemervallei en haar groene karakter.

Placemats, inpakpapier en T-shirts

Om het merk van de straat te promoten, is zichtbaarheid cruciaal. “Daarom werken we met een logo”, vertelt de schepen. “Het is de bedoeling dat het logo de komende maanden alsmaar meer zichtbaar wordt in het straatbeeld. Handelaars en horeca krijgen aan een commercieel prijsje een starterspakket ter beschikking. Denk maar aan placemats, inpakpapier, T-shirts en toegangsbordjes. Daarnaast worden er grote toegangsframes voorzien op straat zelf. Op termijn zullen we ook zitbanken en terrassen bouwen en gevels in het straatbeeld verfraaien met tekeningen en groen. Tot slot wordt er ook geïnvesteerd in de veiligheid van de straat: zo werken we aan minder criminaliteit en minder sluikstorten.”

Als kers op de taart kunnen feestneuzen zich ook verwachten aan een gloednieuw evenement met een multi-etnisch en werelds karakter. “We streven naar een sfeervol gebeuren met veel muziek, een gevarieerd aanbod voor de handelaars, een uitgebreide wereldkeuken, artistieke straatanimatie en meer”, belooft Vandeurzen. “We willen mensen laten proeven van de wereld in een aanstekelijke sfeer van gastvrijheid. Dát is namelijk de sterkte en eigenheid van de Stalenstraat. En daar mogen we gerust wat meer mee uitpakken.”