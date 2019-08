Stadsmedewerkers Genk als koppel op zoek naar de ideale vakantie: “Zij is de durver, hij is de denker” Birger Vandael

07 augustus 2019

15u24 8 Genk Donderdagavond om 21.40 uur staan Genkenaars Lia (57) en Pippo (55) centraal in een nieuwe aflevering van het VTM-programma ‘Goed Verlof’. Allebei werken ze in het dagelijkse leven voor de stad Genk, maar wat betreft een vakantiebestemming zijn ze minder gelijkgestemd. Dat ze houden van lekker eten is zowat hun enige overeenkomst. “Ik zoek graag het avontuur op, Pippo staat liever aan de zijkant”, vertelt Lia.

Bijna twintig jaar geleden leerden Lia en Pippo elkaar kennen in het sportcentrum van Genk. Ook toen werkten ze al voor de stad, al was dat nog in een andere functie. Vandaag staat zij in de bibliotheek, terwijl hij in het magazijn werkt. “Soms komen we elkaar tegen, want hij levert bijvoorbeeld ook de was”, lacht Lia. Het koppel heeft samen vier kinderen (hij heeft een zoon en een dochter, zij heeft twee dochters, red.) en twee kleinkinderen. Toen het programma op zoek was naar deelnemers, voelde het paar zich aangesproken. “Het probleem begint als we ergens zijn: ik ben een durver en hij is meer een denker”, legt Lia uit.

Zwemmen tussen de haaien

De temperamentvolle vijftiger ging in haar leven al eens metersdiep de zee in met een duikboot en ondernam ook al een parachutesprong. “Hij denkt daarbij meer aan het mogelijk gevaar en geniet er vooral van om mij bezig te zien. Zelf zal hij niet snel een risico nemen”, stelt ze. “Als ik mijn ideale vakantie mocht uittekenen, zou ik bijvoorbeeld naar Lapland gaan en gaan sleeën of op de scooter door de sneeuw gaan. Mijn grote droom is om eens ooit in een kooi met haaien te zwemmen. Dat zie ik echter niet snel gebeuren.” Pippo houdt het liever rustig: “Over de locatie raken we het nog wel eens, maar ik ga liever dingen bezichtigen.”

Oog voor detail op restaurant

Guga Baul gaat voor hen op zoek naar een geschikt adresje in de stad. Een proper adresje, want Lia heeft smetvrees en onderwerpt de kamers aan een grondige inspectie. Mechelen, Leuven en Kortrijk zijn allemaal kandidaat om Genk voor een paar dagen te vervangen. Hij moet er wel rekening mee houden dat het eten erg belangrijk is op reis. “Ik ben in België al de kokkin en maak veel Belgische en Italiaanse gerechten. Op vakantie geniet ik dus van lekker eten dat ik niet zelf moet bereiden”, stelt Lia. “Het is wel belangrijk hoe dat eten wordt gemaakt! Ik vind bijvoorbeeld dat in een Italiaans restaurant een Italiaanse kok moet werken. Zo heb ik al eens gevraagd of ik de kok mocht zien, omdat werd gezegd dat hij Italiaan was, terwijl ik wel proefde dat het niet zo was.”

Waar de reis uiteindelijk heen gaat, ontdek je donderdagavond op VTM. Tijdens de eerste week haalde ‘Goed Verlof’ gemiddeld 425.000 kijkers. De stad Genk is eind deze week dus twee bekende inwoners én werknemers rijker.