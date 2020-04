Stadsmedewerkers gaan van deur tot deur om te vragen hoe het gaat ENL

28 april 2020

12u10

Bron: Stad Genk 6 Genk Een team van medewerkers uit de sociale diensten en een aantal wijkpartners starten vandaag met een nieuw project. Ze gaan op huisbezoek bij de Genkenaren om te horen hoe het met hen is gesteld.

Onder het motto ‘Hoe gaat het?’ trekken ze de wijken in om te peilen naar de gemoedstoestand van de inwoners, en om te kijken of er eventueel bepaalde vragen of noden zijn. Ook het mentaal welbevinden en de financiële situatie kunnen aanbod komen tijdens het gesprek. Op die manier wil de stad een luisterend oor bieden en tegelijkertijd correcte info aanbieden aan de hand van een brochure.

Onder de radar

“In deze crisis zijn er immers heel wat mensen die het moeilijk hebben. We doen al gedurende de hele crisis inspanningen om mensen te bereiken via onze netwerken en eerstelijnswerkers. Toch blijven sommige problemen onder de radar. Op basis van een aantal signalen die we ontvingen, doen we nu dit extra initiatief”, zegt schepen Anniek Nagels (CD&V) aan.

“Uiteraard zal dit gebeuren met respect voor alle maatregelen. We gaan tot aan de voordeur, het raam of de haag. We respecteren dus de fysieke afstand, maar maken op deze manier de sociale afstand heel wat kleiner”, vult schepen van Wijkontwikkeling Alessandro Cucchiara (Pro Genk) aan. “Doordat ook al onze partners hieraan meewerken zullen wij onder leiding van de wijkmanagers op korte termijn het grootste deel van Genk kunnen doen.”

Belronde

Eerder deed de stad een soortgelijke actie die was gericht naar 60-plussers: “We hebben hen allemaal een extra brochure bezorgd om wat informatie te verstrekken. De dienstencentra houden op hun beurt telefonisch contact met hun bezoekers om de vinger aan de pols te houden”, zegt schepen Ria Grondelaers (CD&V). “Volgende week start overigens een nieuwe belronde naar alle Genkse 75-plussers. Dat zal in totaal gaan om bijna 4700 telefoontjes.”