Stadsmedewerkers gaan langs bij 13.000 adressen om 60-plussers infobrochure over corona te bezorgen Emily Nees

31 maart 2020

12u47

Bron: Stad Genk 0 Genk Medewerkers van Stad Genk gaan dinsdag op pad om brochures te bedelen aan 60-plussers. Op die manier wil de stad de bewoners informatie bezorgen op hun maat.

Stad Genk probeert haar inwoners te voorzien van duidelijke info over de coronacrisis. Naast de algemene communicatie zet Genk daarom in op aanvullende doelgroepgerichte inspanningen. Zo gaan dinsdag een tiental medewerkers op pad om een informatiebrochure voor 60-plussers te bedelen op meer dan 13.000 adressen.

De brochure legt in duidelijke taal uit wat er wel en niet mag in tijden van corona, hoe mensen de stadsdiensten kunnen bereiken en wat te doen als ze hulp nodig hebben of willen helpen. Ter ondersteuning staan er pictogrammen bij. Aangezien in Genk ook ouderen wonen die het Nederlands niet altijd machtig zijn, wordt de brochure ook vertaald naar het Turks, Arabisch, Italiaans en het Engels.

Boodschap verspreiden

Burgmeester Wim Dries (CD&V) is alvast erg tevreden over hoe zijn stad communiceert over alle maatregelen. “In tijden van crisis moet je kunnen bouwen op de fundamenten die in ‘vredestijd’ gelegd zijn. Zo zien we dit nu ook: als stadsbestuur investeren we heel veel in goede netwerken binnen de diverse Genkse gemeenschappen, dit zowel online als in ‘de echte wereld’.”

“Daar plukken we nu de vruchten van. Ongelooflijk hoeveel ambassadeurs zich in deze periode inzetten om allemaal de boodschap te verspreiden: blijf in uw kot, hou je aan de afstandsregels en zo meer. Zo zijn er bijvoorbeeld vele bestuursleden van verenigingen die hun schouders hier mee onder zetten om hun achterban te informeren. Daar zijn we hen heel erg dankbaar voor”, zegt Dries.

Ook jongeren vormen een belangrijke doelgroep. De stad verspreidde eerder al een filmpje met Genkse influencers om de boodschap over te brengen. Toch zijn sommigen van hen moeilijk te bereiken. Gespecialiseerde medewerkers blijven op pad gaan om hen te sensibiliseren, uiteraard met respect voor de afstandsregels.