Stadsbestuur ziet Genk on Stage in het water vallen: “Onze gezondheid en veiligheid staan op de eerste plaats” Emily Nees

15 april 2020

15u02

Bron: Stad Genk 5 Genk De Nationale Veiligheidsraad heeft woensdagavond beslist dat er tot het einde van augustus geen massa-evenementen mogen plaatsvinden. Ook Genk on Stage, dat zou plaatsvinden van 26 tot 28 juni, moet eraan geloven. “Wij zullen vanaf nu vooral nadenken omtrent mogelijke andere initiatieven om de horeca en handelszaken van Genk mee te ondersteunen in de zomerperiode”, aldus schepen Toon Vandeurzen (CD&V).

Voor het eerst sinds het ontstaan van Genk on Stage zal het driedaagse festival dit jaar niet doorgaan. Dat komt hard binnen bij de hele organisatie, de vele vrijwilligers die elk jaar hun hart en ziel in het festival steken incluis, maar ook bij de Genkse handel en horeca en bij het grote, diverse publiek dat jaarlijks mee komt feesten. De voorbereidingen worden stopgezet.

Economische terugval

Burgemeester Wim Dries voelde de bui al hangen. “Iedereen zag dit natuurlijk aankomen: massa-evenementen zijn op dit moment niet aan de orde. Ook wij als stadsbestuur onderschrijven deze beslissing van het federale niveau”, reageert hij. “Hoe jammer het ook is – niet in het minst voor onze handel en horeca en voor de vele firma’s die actief zijn in de eventsector – toch staan de gezondheid en de veiligheid van ons allemaal nu op de eerste plaats.”

“Samen moeten we nu volhouden om levens te redden. Dat zal over een langere periode aanpassingen vergen van ons allen. Dit is dan ook een hele spijtige en moeilijke, maar vooral de enige juiste beslissing.”

“Wij zullen vanaf nu vooral nadenken omtrent mogelijke andere initiatieven om de horeca en handelszaken van Genk mee te ondersteunen in de zomerperiode, dit in afwachting van het verdere verloop van de coronasituatie”, vult schepen Toon Vandeurzen (CD&V) aan.

Artiesten

Maar wat dan met de line-up? “Er zijn twee mogelijkheden”, legt Dries uit. “Ofwel proberen we de artiesten te verschuiven naar de editie van volgend jaar en maken we daar al afspraken over. Bij de andere optie spreken we echt over een annulering. We hadden nog niet zo veel artiesten vast gekregen, maar de grote namen natuurlijk wel. We gaan met hen in overleg om te kijken of een verplaatsing mogelijk is.”

Ook twee andere grotere evenementen waarop veel volk verwacht werd, die in de periode voor Genk on Stage gepland stonden, worden geannuleerd. Het gaat om Allez Stalenstraat in het laatste weekend van mei en de juni-editie van Iedereen donderdagt. De programmatie voor juli en augustus wordt bekeken eens de concrete federale onderrichtingen omtrent massa-evenementen er zijn.

Alternatieven

Voor de bezoekers hoeven de afgelastingen echter geen pretbederver te zijn. “We gaan alternatieven zoeken om de mensen uit hun kot te krijgen wanneer de maatregelen worden versoepeld”, aldus Dries.

“We willen zo op een verantwoorde manier het sociaal-maatschappelijke leven weer op gang brengen en de burgers de mogelijkheid bieden om zich te ontspannen. Er liggen nog geen concrete voorstellen op tafel, maar we denken er wel over na.”