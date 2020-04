Stadsbestuur ziet Donkere wolken hangen boven Genk on Stage: “We gaan alternatieven zoeken om de mensen deze zomer terug uit hun kot te krijgen” Emily Nees

15 april 2020

15u02 0 Genk Vanavond beslist de Nationale Veiligheidsraad wellicht of de zomerfestivals al dan niet zullen plaatsvinden. Ook in Limburg dreigen enkele events in het water vallen. “We vinden het heel erg, maar we gaan ervan uit dat Genk on Stage niet zal doorgaan”, klinkt het bij burgemeester Wim Dries (CD&V).

Volgens Dries is de kans reëel dat de 18de editie niet voor het jaar 2020 zal zijn. “Het festival kost ons rond de 300.000 euro. Een afgelasting zou voor Stad Genk zelf dus een besparing betekenen van ongeveer 200.000 euro. Uiteraard staat het voor de deelnemende horecazaken ook gelijk aan een economische terugval. Dat is een aandachtspunt. We zullen bekijken welke relances we kunnen lanceren om daarop in te spelen.”

Artiesten

Maar wat dan met de line-up? “Er zijn twee mogelijkheden”, legt Dries uit. “Ofwel proberen we de artiesten te verschuiven naar de editie van volgend jaar en maken we daar al afspraken over.”

“Bij de andere optie spreken we echt over een annulering. We hadden nog niet zo veel artiesten vast gekregen, maar de grote namen natuurlijk wel. We gaan met hen in overleg om te kijken of een verplaatsing mogelijk is.”

Alternatieven

Voor de bezoekers die normaliter naar het festival zouden gaan, hoeft de mogelijke afgelasting geen pretbederver te zijn. “We zijn gaan alternatieven zoeken om de mensen uit hun kot kunnen krijgen wanneer de maatregelen worden versoepeld. Dat hoeft dan niet per se in het weekend van Genk on Stage zelf te zijn.”

“We willen zo op een verantwoorde manier het sociaalmaatschappelijke leven terug op gang brengen en de burgers de mogelijkheid bieden om zich te ontspannen. Er liggen nog geen concrete voorstellen op tafel, maar we denken er wel over na.”