Stadsbestuur wil helft huur- en erfpachtgelden organisaties dit jaar kwijtschelden

15 september 2020

11u42 0 Genk De gemeenteraad buigt zich vanavond over de mogelijke oprichting van een coronaherstelfonds. Doel: het verenigings- en ook het sociale leven doen heropstarten. Ook het kwijtschelden van de helft van de huur- en erfpachtgelden voor organisaties in stedelijke infrastructuur staat op de agenda.

Het Genkse stadsbestuur komt met het voorstel om de helft van de huur- en erfpachtgelden voor 2020 kwijt te schelden aan organisaties die gehuisvest zijn in stedelijke infrastructuur of er een uitbating doen. “Het gaat dan bijvoorbeeld om uitbaters van cafetaria’s in diverse gebouwen, maar ook om verenigingen uit de socio-culturele, welzijns-, sport- en jeugdsector die panden huren of pachten van stad Genk”, zegt schepen Anniek Nagels (CD&V). “Dit jaar is hun werking fel verstoord geweest door corona, ze hebben hun ruimtes en concessies niet optimaal kunnen benutten en inkomstenverlies geleden.”

“Het lijkt het ons dan ook niet meer dan logisch en billijk om de maatregel te nemen. We willen er op die manier mee voor zorgen dat zij zich door deze moeilijke periode heen kunnen slaan”, besluit Nagels.

De maatregel ligt vanavond ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

