Stadsbestuur onderzoekt komst Lavendelhoeve. “Past dit bij ons DNA?” Lien Vande Kerkhof

26 november 2019

06u19 0 Genk Stad Genk onderzoekt of de komst van een Lavendelhoeve een toegevoegde waarde kan bieden aan haar inwoners en of het concept bij het DNA van Genk past. De uitbater van de Hasseltse Lavendelhoeve vlakbij de abdij van Herckenrode Miel Knaepen overweegt immers een dergelijke hoeve in Genk in te richten.

De Lavendelhoeve, die 20 jaar geleden door vijf cursisten herborist werd opgericht, trekt jaarlijks zo’n 30- tot 40.000 bezoekers. Uitbater Miel Knaepen richt zijn pijlen nu op Genk. “Een mooi project”, stelt burgemeester Wim Dries. “Maar voor we aan ons aan een project van deze omvang wagen moeten we ons afvragen of lavendelteelt ecologisch en qua biodiversiteit ‘thuis’ is in Genk. Is er überhaupt grond in Genk die voldoet aan de teeltvoorwaarden voor lavendel? In Hasselt bestaat meer dan 30 procent van het landschap uit landbouwgrond, in Genk gaat dat maar om enkele luttele procentjes. Het betreft dan ook nog eens waardevol agrarisch gebied rond de Maten, een bodem die qua samenstelling niet echt geschikt is om lavendel te kweken.”

Voldoende draagkracht

Verder wilt de burgemeester ook nagaan of er voldoende draagkracht is in zijn stad. “Zijn er genoeg vrijwilligers om dit project in leven te houden? Ook economische factoren spelen mee in de overweging. Afhankelijk van deze factoren kan onderzocht worden of er grond beschikbaar is en volgens welke formule deze ter beschikking gesteld kan worden. Alle formules, van verkoop, verhuur tot erfpacht zouden kunnen overwogen worden, waarbij, in het laatste geval er een sociale of culturele doelstelling aan verbonden moet zijn." Wim Dries laat weten dat het stadsbestuur meneer Knapen op 15 december een antwoord geeft.