Stadsbestuur en Unizo slaan handen in elkaar voor ondersteunen handelaars Lien Vande Kerkhof

10 juli 2019

13u40 0 Genk Unizo Genk en het nieuwe schepencollege besluiten de krachten te bundelen omtrent het economische beleid. “Wij zijn erg tevreden over het gesprek met burgemeester Wim Dries en schepen van Lokale Economie Toon Vandeurzen. Veel van onze actie- en verbeterpunten zijn ingewilligd,” licht UNIZO-voorzitter Jochem Martens toe.

Beide partijen staken op dinsdag 9 juli de koppen bijeen. Op tafel: vragen en bezorgdheden van de lokale zelfstandigen, dienstverleners, kleinhandel, horeca en kmo’s. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bezorgde Unizo aan alle partijen al een rapport met vragen en prioriteiten. Het stadsbestuur plant na gisteren zeker van vier streefdoelen werk te maken. Het gaat om de ontwikkeling van een centrumplan, de ontwikkeling van een strategisch commercieel plan voor héél Genk, de aanpak van kmo’s en industrie in Genk en de verdere ontwikkeling van de sites Thor en C-mine.

Maar er kwamen ook andere onderwerpen aan bod. “De toeristische erkenning van onze stad vinden wij bij Unizo bijvoorbeeld heel belangrijk. Koopzondagen zijn een troef en we willen daar een vaste lijn in krijgen. Het is zonde als een op drie handelaars niet meedoet.” Verder werden ook het dossier Bosdel, de versterking van het centrummanagement en mobiliteit als thema uitvoerig besproken. Maar is dat niet allemaal wat te algemeen? “Ons werk is zeker niet abstract. Het feit dat er voortaan overal in het stadscentrum van Genk één uur gratis geparkeerd kan worden, is het resultaat van jarenlang gelobby door onze mensen”, besluit Martens.