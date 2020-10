Stadhuis krijgt borstvoedingsruimte Emily Nees

05 oktober 2020

17u13 0 Genk Tijdens de Wereldborstvoedingsweek opent Genk een nieuwe borstvoedingsruimte, en dat in het stadhuis. Het is daarmee al de vierde plek waar moeders hun baby kunnen voeden die het bestuur voorziet in een stedelijk gebouw.

Vzw Borstvoeding pleit ervoor om stedelijke gebouwen te voorzien van een borstvoedingsruimte. Stad Genk is alvast voorstander en tracht die vraag in te lossen.“De drie vestigingen van Campus O³ hebben elk al een borstvoedingsruimte, maar het is eigenlijk onze droom om zo’n plek te openen al onze grote stedelijke gebouwen”, vertelt schepen Anniek Nagels (CD&V). “En we beginnen in onze ‘hoofdvestiging’, het stadhuis.”

Herinrichting EHBO-lokaal

Concreet gaat het om een herinrichting van het bestaande EHBO-lokaal op het gelijkvloers, gelegen aan de toiletten van het balieplein. De ruimte is iets gezelliger ingericht en voorzien van een zetel waar jonge mama’s in alle rust hun baby kunnen voeden of melk kunnen afkolven. Wie toegang wil, kan een badge afhalen aan het onthaal tijdens de openingsuren van het stadhuis.

Lut Brouwers van vzw Borstvoeding is alvast tevreden met de komst van een nieuwe borstvoedingsruimte: “Met dit voorbeeld hopen we dan ook nog andere organisaties over de streep te trekken om ook zo’n ruimte te voorzien.”