Stad zoekt zomercoaches

voor anderstalige gezinnen LXB

14 juni 2019

12u00 0

Genk is op zoek naar vrijwilligers die in hun vrije tijd bereid zomercoach willen zijn voor kinderen uit anderstalige gezinnen. Ze helpen nieuwkomers om de informatieve, sociale en financiële drempels te verlagen waardoor de anderstalige kinderen en hun ouders makkelijker hun weg vinden in het brede en gevarieerde vrijetijdsaanbod. Vanaf juli worden de vrijwilligers gekoppeld aan een gezin waar ze tussen juli en oktober dit jaar twaalf keer over de vloer komen. Meer info over de zomercoaches op zomerschool@gen.be.