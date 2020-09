Stad zoekt mensen die rol willen spelen in ontwikkeling Stiemervallei ENL

08 september 2020

10u55 1 Genk Genk is op zoek naar ondernemers, verenigingen en scholen die een rol willen spelen in de ontwikkeling van de Stiemervallei. De stad riep daarvoor eerder al de zogenaamde ‘Stiemerdeal’ in het leven, een vrijwillige overeenkomst tussen Genk en jezelf.

“De wat verscholen Stiemervallei verbindt de vijf Genkse wijken Waterschei, Winterslag, Bret, het centrum en Termien”, zegt schepen Toon Vandeurzen (CD&V). “De vallei is in de laatste zestig jaar op plaatsen ingesloten geraakt door bebouwing. De Stiemer zelf werd rechtgetrokken.”

“De laatste jaren werkt Genk dan ook aan een masterplan rond de Stiemervallei. We willen van onze vallei opnieuw een blauw-groene levensader doorheen de stad maken, een aangename plek om te fietsen, te wandelen, elkaar te ontmoeten, te tuinieren of te spelen. Kortom: om samen te genieten, maar zeker ook om je te verplaatsen met de fiets of te voet tussen Thor Park, C-mine, het SportinGenk Park en het stadscentrum.”

Stiemerdeal

Om dat mogelijk te maken, kijkt de stad nog altijd uit naar ondernemende Genkenaren, verenigingen en scholen die hun schouders willen zetten onder een Stiemer-project. Concreet zoekt de stad naar mensen die een rol spelen in de ontwikkeling van de beekvallei of die de vallei als inspirerende plek willen gebruiken en zo ook meehelpen.

Om alles in goede banen te leiden, kwam het stadsbestuur reeds op de proppen met de ‘Stiemerdeal’. Dat is een vrijwillige overeenkomst tussen de stad en een persoon of vereniging, waarbij de stad samen met geïnteresseerden bekijkt welke ondersteuning kan geboden worden. “Droom je bijvoorbeeld van een openluchttheater midden in de natuur? Zie je een bosklas aan de Stiemer wel zitten? Of wil jouw hobbyclub weten wat de vallei kan bieden? Zoek jij simpelweg een inspirerende plek voor je volgende creatieve brainstorm? Echt alle ideeën zijn welkom”, besluit Vandeurzen.

Meer informatie vind je op de website van Stad Genk.

