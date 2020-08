Stad zet in op goede start van schooljaar ENL

31 augustus 2020

19u10 1 Genk Morgen is het zover: dan openen de scholen opnieuw de deuren. Al zal 1 september er een beetje anders uitzien dan gewoonlijk. Voldoende redenen voor Stad Genk om extra in te zetten op dit belangrijke moment. “Enerzijds willen we er alles aan doen om iedereen weer naar school te krijgen. Anderzijds zetten we extra in op een veilige, coronaproof schoolomgeving”, klinkt het.

“We kregen de afgelopen maanden toch wel wat signalen binnen. De kleuterparticipatie lag in juni niet zo hoog in de Genkse scholen. Heel wat ouders zijn er nog niet helemaal gerust in of de school wel veilig kan opstarten nu corona nog niet weg is uit onze samenleving”, zegt schepen van Onderwijs Nagels (CD&V). “We hebben daar begrip voor, maar we pleiten toch vurig voor het recht op leren van elk kind en benadrukken het belang van naar school gaan. Het gaat hier om de toekomst van onze kinderen en jongeren.”

Extra motiveren

“We willen daarom iedereen die in september opnieuw kan starten, dit jaar extra motiveren. Alle onderwijsinstellingen werken ongelooflijk hard om die opstart mogelijk te maken. Als stad flankeren we dat daarom met een motiverende communicatiecampagne die te zien is in het straatbeeld, in ons stadsmagazine en online.”

“We stuurden alle scholen ook een brief om hen uit te leggen hoe ons crisisteam in actie kan komen indien nodig en wat ze van ons mogen verwachten. We willen hen echt met raad en daad bijstaan. Als het goed gaat, en zéker mocht er zich een probleem voordoen. Als lokaal bestuur zijn we in deze tijd nog meer dan anders een partner in samenwerking.”

Veilige schoolomgeving

Maar ook rond de veiligheid in de schoolomgeving neemt stad Genk vanaf morgen extra maatregelen. “Op dat vlak zetten we in op drie zaken. Ten eerste communiceren en sensibiliseren we leerlingen en ouders om het veilig te houden in de schoolomgeving”, gaat burgemeester Wim Dries (CD&V) verder. “We voorzien extra signalisatie en communicatie in het straatbeeld met speciale aandacht voor scholencampus Bret en de omgeving van de Halmstraa, omwille van de grote concentratie aan onderwijsinstellingen. We starten ook met online campagnes om te wijzen op de gouden regels zoals het afstand houden, niet blijven hangen na schooltijd, een mondmasker dragen wanneer dat verplicht of nodig is...”

“We hebben daarnaast contact gelegd met de horeca in de schoolomgevingen om hen te ondersteunen bij de komende drukte. In overleg met onze politie en sociale diensten regelen we de komende dagen en weken extra mensen om een oogje in het zeil te houden, vooral rond Bret en aan het station. We houden ook contact met De Lijn. Zo kunnen we kort op de bal spelen mochten er zich toch problemen voordoen.”