Stad werkt aan nieuwe parkeersysteem en voorziet proefperiode ENL

23 april 2020

14u17 0 Genk Binnenkort lanceert Genk een nieuw parkeerbeleid dat de mogelijkheid biedt om een uur gratis te parkeren in het centrum. Om Genkenaren de tijd te geven om het nieuwe systeem onder de knie te krijgen, voorziet de stad een proefperiode waarin geen retributies worden uitgedeeld.

Genk werkt aan een nieuw parkeerbeleid dat binnenkort wordt uitgerold. Het biedt de kans om een uur gratis te parkeren op maaiveldniveau. Daarna wordt er per zone een ander bedrag aangerekend.

Om te zorgen dat Genkenaren voldoende tijd krijgen om te wennen aan het nieuwe systeem, vroeg raadslid Sabrina Cavaliere (N-VA) afgelopen dinsdag in de digitale gemeenteraad om een proefperiode in te lassen.

“Omwille van de coronamaatregelen kunnen we nog niet zeggen wanneer het nieuwe parkeersysteem van start gaat. We verwachten dat het ergens in de tweede helft van mei zal zijn. We gaan ervan uit dat er dan tot 1 juli geen retributies worden uitgeschreven. Die datum is uiteraard onder voorbehoud”, antwoordde schepen Michaël Dhoore (CD&V).

Maar wat dan als iemand een overtreding begaat? “De persoon in kwestie krijgt dan een waarschuwingsbrief, waarin wordt uitgelegd hoe het nieuwe systeem werkt.”

Wanneer het beleid exact aanvangt, zal de stad later nog communiceren.