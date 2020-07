Stad plant tweede testopstelling bij aanvang schooljaar Emily Nees

15 juli 2020

11u51 0 Genk Genk wil een vervolgverhaal breien aan Genk wil een vervolgverhaal breien aan de testopstelling op de rotonde ter hoogte van het station . Die moet uitwijzen of er een permanente constructie nodig is om fietsers en voetgangers meer ruimte te bieden in de omgeving. “In september of oktober zullen we sowieso opnieuw een proefopstelling op poten zetten”, klinkt het bij schepen Dhoore.

Gedurende een week heeft de stad een testopstelling geplaatst aan de rotonde vlakbij het Stationsplein. Bedoeling was om extra ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers. “Als deze test gunstig verloopt en de verkeersafwikkeling niet in het gedrang komt, willen we de constructie op termijn definitief vormgeven”, zei schepen van Mobiliteit Michaël Dhoore (CD&V) toen.

September of oktober

Of dat het geval zal zijn? “We moeten nog overleg plegen met de betrokken diensten over de concrete conclusies. Wat wel vaststaat is dat er in september of oktober opnieuw een proefopstelling wordt gezet aan de rotonde, wanneer de scholen weer zijn geopend.”

Op dit moment kan de schepen nog niet zeggen of de voorlopige constructie ook wordt uitgebreid naar de rotonde aan de Europalaan-Bochtlaan.