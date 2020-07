Stad plant extra kinderopvang in Sledderlo en Winterslag Emily Nees

28 juli 2020

09u57 0 Genk Genk voorziet in augustus meer kinderopvang. De stad slaat daarvoor de handen in elkaar met Wakasa, een organisatie die jongerenkampen op poten zet.

Wakasa Jongerenkampen en Stad Genk slaan de handen in elkaar voor meer kinderopvang in de maand augustus. De eerste twee weken kunnen kinderen terecht in Sledderlo, daarna is Winterslag aan de beurt. Inschrijven is uiteraard verplicht en kan via de website jeugdgenk.be. Genkenaren genieten daarbovenop van een korting van 70 euro per week door de code G3600 in te geven.