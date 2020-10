Stad plaatst tien mobiele camera’s om sluikstorten tegen te gaan Emily Nees

05 oktober 2020

08u39 0 Genk Vanaf 5 oktober gaat Genk tien extra mobiele camera’s plaatsen op plekken waar vaak wordt gesluikstort of zwerfvuil wordt achtergelaten. Het stadsbestuur hoopt dat het samen met de ‘Ruim uw rommel op’-campagne kan leiden tot gedragsverandering.

Uit de Veiligheidsmonitor 2018 kwam naar voren dat Genkenaren zwerfvuil en sluikstorten het op één na grootste probleem in hun buurt vinden, vlak na onaangepaste snelheid. “Meer dan de helft van de Genkenaren benoemt het als een probleem”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). “Op sociale media klinkt hetzelfde geluid: haast wekelijks klaagt wel iemand een sluikstort of zwerfvuil aan. Om te sensibiliseren lanceerden we dit jaar de opvallende campagne genaamd ‘Ruim uw rommel op’.”

Handhaving

En toch kreeg de stad het laatste half jaar 504 meldingen binnen in verband met sluikstorten. “Elk jaar zijn dat er zo’n 900”, vult schepen Erhan Yilmaz (CD&V) aan, bevoegd voor Openbare Werken. “En elk jaar ruimen wij met onze diensten zo’n 631 ton zwerfvuil op. Daarnaast zijn er ook meer dan honderd vrijwilligers actief. Maar hoewel opruimen nodig blijft, willen wij niet dweilen met de kraan open. De enkelingen die zich hieraan bezondigen, moeten hun mentaliteit en gedrag veranderen.”

Daarom geeft de stad Genk gehoor aan de uitnodiging van Mooimakers, die deze week uitroepen tot ‘Week van de Handhaving’. Bedoeling is om overtreders te beboeten, aan te spreken, alternatieven voor te stellen en positieve acties te waarderen. Genk verlengt de week tot een maand en gaat tijdelijk tien mobiele camera’s plaatsen om sluikstorters te betrappen. “We willen burgers ook oproepen om zeker melding te doen van sluikstorten, want dankzij die meldingen kunnen wij probleemzones identificeren. We verplaatsen onze camera’s regelmatig om die zones aan te pakken”, aldus Yilmaz.

Rapportering

Bovendien plant de stad om wekelijks het aantal meldingen en het aantal betrapte sluikstorters bekend te maken via sociale media. Wie zich toch aan sluikstorten waagt, riskeert een boete van enerzijds opruimkosten via het retributiereglement - minimaal 84 euro - en anderzijds een GAS-boete van minstens 74 euro. De GAS-boete is overigens niet altijd een boete. Zo kan de stad ook gemeenschapsdienst opleggen, zoals bijvoorbeeld zwerfvuil opruimen.

Wie meer informatie wenst, kan terecht op de website van de stad.