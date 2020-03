Stad lokt shoppers met gratis fingerfood: “We willen Genk nog harder in de markt zetten als shoppingstad” Emily Nees

10 maart 2020

10u54 5 Genk Wie op 21 maart gaat shoppen in Genk, wordt beloond met gratis hapjes. Tenminste, als je 20 euro spendeert. De stunt kadert in de campagne ‘Shoppen? Doe es Genk!’

Op zaterdag 21 maart, de nationale Dag van het Winkelhieren, krijg je per aankoopschijf van 20 euro een bon die je kan spenderen aan Genkse fingerfood. Zo kan je onder meer bij ‘Plank ’n Drank’ terecht met je foodbon voor een portie verse groentesoep. ‘Smaakpallet’ biedt dan weer een mediterraanse pasta aan.

Doe es Genk!

De actie maakt deel uit van de campagne ‘Shoppen? Doe es Genk!’ die vorig jaar werd gelanceerd. “Ik ben verheugd dat Wereldhave Belgium, het Centrummanagement en Stad Genk de handen in elkaar slaan om het shoppen in onze stad op de kaart te zetten”, vertelt schepen van Economie Toon Vandeurzen (CD&V). “En de eerste campagnegolf toont alvast positieve resultaten. Nu we de Genkse campagne gekoppeld hebben aan het bekende Winkelhieren-concept van UNIZO, hopen we Genk nog sterker in de markt te zetten als shoppingstad”, zegt een enthousiaste Vandeurzen.

“De Winkelhierdag die we samen met alle Genkse handelaars organiseren, vormt hiervoor een belangrijk speerpunt. In tijden van e-commerce kunnen we het belang van lokaal winkelen niet genoeg benadrukken: wie lokaal winkelt, geeft zuurstof aan de omgeving”, stelt hij.