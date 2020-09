Stad lanceert ‘Fietsnet’: “Lijkt op metrokaart” Emily Nees

30 september 2020

13u45 0 Genk Burgmeester Wim Dries (CD&V) en schepen van Mobiliteit Michaël Dhoore (CD&V) mochten vanochtend de laatste groene pijlen van de Genkerring-route op het fietspad bevestigen. Het is één van de zeven routes die deel uitmaakt van het nieuwe ‘Fietsnet’, een op een metrokaart geïnspireerd fietsnetwerk dat alle hoeken van de stad en de toeristische trekpleisters met elkaar verbindt.

“Hoe je in Genk van punt A naar B raakt met de fiets, dat zit nog niet (genoeg) in onze hoofden. En daar willen we iets aan doen”, zegt Schepen Michaël Dhoore (CD&V) bevoegd voor Mobiliteit. “Daarom hebben we een plan gemaakt dat leest als een metrokaart. Met zeven zichtbare fietsroutes, ieder met een eigen kleur, die je naar alle hoeken van Genk brengt. De kleuren vind je niet alleen terug op ‘Fietsnet’-plan, maar ook in het straatbeeld via gekleurde pijlen en bordjes op de fietsroutes zelf.”

Naar Nederlands voorbeeld

Het Genkse ‘Fietsnet’ is naar voorbeeld van het fietsnetwerk in het Nederlandse Houten. “Houten werd in 2018 voor de tweede keer uitgeroepen tot dé Fietsstad van Nederland, daar kan je dus wel mee uitpakken”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). “Net zoals in Houten heeft Genk nu dus een fietsplan, en dat is een primeur in Vlaanderen.”

“Bedoeling is niet om te concurreren met het Limburgse Fietsroutenetwerk, maar het dient eerder als een aanvulling. Terwijl het Limburgse Fietsroutenetwerk zich meer focust op vrije tijd en toerisme, is het Genkse ‘Fietsnet’ eerder functioneel van aard. Zo willen we de Genkenaren stimuleren om de fiets ook te gebruiken voor functionele doeleinden, zoals woon-werkverkeer”, aldus Dries.

Digitale routeplanner

Wie benieuwd is naar de routes, kan alvast een kijkje nemen in het stadsmagazine 3600 dat vandaag in de bus valt. Ook digitaal is er een routeplanner beschikbaar. Die geeft niet alleen aan hoeveel kilometer je traject van A tot B bedraagt, maar ook wat de reistijd is met een gewone fiets en met een elektrisch exemplaar. Digitaal kan je ook kiezen voor een route via het knooppuntennetwerk of voor de snelste route.

Schepen Dhoore is alvast tevreden dat Genk met het ‘Fietsnet’ kan uitpakken. “Onze stad is genomineerd voor de beste Fietsstad van 2020 en staat momenteel op de derde plaats. We hopen volgende week verkozen te worden beste Fietsstad, en daar kan het nieuwe Fietsnat ons hopelijk een handje mee helpen”, besluit de schepen.