Stad krijgt subsidie om omgeving rond Europaschool nog veiliger te maken Emily Nees

08 juli 2020

18u06 0 Genk Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kent een subsidie van 3.143 euro toe om de verkeersveiligheid in de schoolstraat aan de Europaschool te verhogen. Genk is zo één van de acht gemeenten die kan rekenen op steun.

Lokale besturen hebben de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor projecten die door snel uitvoerbare ingrepen de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen verhogen. Denk daarbij aan de inrichting van een schoolstraat, heraanleg van fiets- en voetpaden, markeringen en signalisatie.

In totaal trekt Peeters een bedrag uit van 150.000 euro om 28 schoolomgevingen in 8 verschillende gemeenten veiliger te maken. “Met deze subsidie kunnen we samen met de steden en gemeenten de veiligheid van de schoolomgevingen in Vlaanderen verhogen. Kinderen moeten zich dan op een veilige manier van en naar school kunnen verplaatsen”, besluit Peeters.