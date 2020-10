Stad komt met coronaproof alternatief voor Sint-Martinusviering Emily Nees

02 oktober 2020

13u53 0 Genk Covid-19 trekt een streep door de traditionele Sint-Martinusviering in Genk. Om de pijn te verzachten voorziet de dienst Evenementen een alternatief: een wandeltocht doorheen Thor Park, die loopt langs vuurinstallaties en andere lichtgevende decoratie.

Op 7 november zou de Sint-Martinus-stoet weer door Genk trekken, om dan te eindigen op het Evenementenplein Cosmogolem met als kers op de taart een vuurshow. Een viering waar tal van verenigingen jaarlijks aan meewerken, onder toeziend oog van publiek. Helaas denkt Covid-19 daar anders over en is de Stad Genk genoodzaakt om de 76ste editie te annuleren. “De dienst Evenementen ging op zoek naar een alternatief dat beter aansluit bij de huidige situatie”, laat schepen Toon Vandeurzen (CD&V) via zijn blog weten.

Wandeltocht

“De bezoekers zullen dit jaar zelf een wandeltocht doen doorheen het Thor Park. De route zal langs enkele vuurinstallaties en elementen passeren. Tussen de twee delen kan men genieten van een vuurshow aan het passerelle gebouw dat dienst doet als decor. De artiesten zullen van binnen in het gebouw naar buiten toe spelen, waar het publiek zich bevindt. Na de wandeling kan je terecht in en rond Thor Central voor een hapje en een drankje.”

Om alles veilig te laten verlopen, worden de deelnemers in groepen opgedeeld en gaat de gebeurtenis op twee dagen door. In totaal zijn er 1.200 mensen per dag toegelaten. Wie er graag wil bijzijn, kan zich binnenkort gratis inschrijven via de website van de Stad Genk.