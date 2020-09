Stad investeert in sociale economie en gaat samenwerking aan met Poetskracht: “We willen vooral vrouwen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt kansen bieden” ENL

17 september 2020

15u33 0 Genk Stad Genk en het OCMW van Genk hebben donderdag een grote raamovereenkomst toegekend aan de sociale economie. Tot het einde van de legislatuur zullen medewerkers van Poetskracht heel wat gebouwen in Genk schoonmaken. Met die toekenning zet de stad in op twee ambities uit het meerjarenbeleidsplan: meer Genkenaren aan het werk krijgen en de kansarmoede bestrijden.

Tot het einde van de legislatuur doet Stad Genk een beroep op de sociale economie voor de schoonmaak van heel wat gebouwen, zoals C-mine, het jeugdcentrum Rondpunt 26 en het Sociaal Huis Portavida. Daarmee beantwoordt het aan belangrijke doelstellingen van haar meerjarenbeleidsplan 2020-2025.

“Het is onze ambitie om onze eigen opdrachten voor de sociale economie de volgende 5 jaar te laten stijgen met telkens 5 procent”, zegt schepen van Werk en Financiën Yilmaz Kurtal (Pro Genk). “We hebben er dan ook voor gekozen om deze aanbesteding voor het schoonmaken van gebouwen voor te behouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van personen met een handicap of kansarmen tot doel heeft, of werkplaatsen, ondernemers en programma’s die beantwoorden aan gelijkaardige voorwaarden.”

Kansen bieden

“De opdracht is specifiek toegekend aan Poetskracht, een onderneming die de expertise en schaalgrootte van het IN-Z en vzw Alternatief koppelt”, aldus Yilmaz. “Poetskracht is eigenlijk het product van profit en social profit”, legt Ruth Claes uit, voorzitter van Poetskracht. “We mixen expertise in de HR en de sociale tewerkstelling met reinigingstechnische knowhow en marktkennis. Dat resulteert in lokaal verankerde jobs met een duurzaam perspectief. Samen met stad Genk bouwen we op die manier aan de toekomst.”

“Met dit dossier hopen we dan ook echt een impact realiseren in de uitdagingen rond armoede”, vult schepen van Sociaal welzijn Ria Grondelaers (CD&V) aan. “Doelgroepmedewerkers aan een job helpen is een structureel onderdeel van ons armoedebestrijdingsplan. Tewerkstelling is nog steeds de ultieme hefboom in armoedebestrijding. Met een inkomen kunnen mensen hun leven zelf in handen nemen en actief deelnemen aan de samenleving. De beste garantie op een inkomen is werk. Er zijn momenteel 20858 niet-werkende werkzoekenden in Genk. Met het toekennen van een dergelijk grote opdracht aan de sociale economie willen we vooral vrouwen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt kansen bieden.”

