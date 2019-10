Stad Genk zet kinderbegeleiders in de bloemetjes maar trekt ook aan de alarmbel Lien Vande Kerkhof

16u30 0 Genk Op 12 oktober is het Dag van de Kinderbegeleider. “Dagelijks zetten kinderbegeleiders in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of als onthaalouder zich in om van de kinderopvang een fijne en warme plek te maken waar elk kind zich goed voelt. We grijpen deze dag dan ook heel graag aan om onze Genkse kinderbegeleiders te bedanken”, aldus Anniek Nagels.

Maar tegelijkertijd trekt de stad aan de alarmbel: sinds 2010 is het aantal Genkse onthaalouders bijna gehalveerd. Voor 2010 schommelde hun aantal tussen 60 en 65 onthaalgezinnen, 2010 was een piekjaar met 70 onthaalgezinnen. Anniek Nagels: “Maar na 2010 hebben we het aantal onthaalouders alleen maar zien dalen; momenteel zitten we nog maar met 40 onthaalouders. We willen deze vorm van opvang echt graag behouden. Er wordt sterk geïnvesteerd in activering van ouders, dat maakt dat we almaar meer nood hebben aan kinderopvang.”

Alternatieve opvangvormen

Het totaal aantal plaatsen voor kinderopvang in Genk, voor de leeftijdscategorie 0-3 jaar, is 679. De Genkse onthaalouders nemen hiervan 222 plaatsen voor hun rekening. Anniek Nagels: “Op 1 januari van dit jaar waren dat nog 265 plaatsen. Stad Genk denkt daarom na over alternatieve opvangvormen zoals samenwerkende onthaalouders. Wie thuis opvang organiseert, heeft niet altijd de mogelijkheden die een crèche wel heeft. Het is ook geen evidentie om je thuisomgeving ook als tewerkstellingsplek te laten dienst doen. Ook het onzeker statuut van de onthaalouder maakt dat heel wat potentiële onthaalouders de stap niet meer durven zetten. Door out of the box te durven denken, hopen we naar de toekomst toe een aantal knelpunten te kunnen weg werken. ”