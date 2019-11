Stad Genk wil kunstacademies verenigen op één site. “Zowel Regina Mundi als het stadhuis zijn mogelijkheden." Lien Vande Kerkhof

29 november 2019

09u54 0 Genk Stad Genk wil de Academie voor Muziek, Woord & Dans en GA voor Beeldende Kunst & Media samenbrengen op één site. Zowel de lege schoolgebouwen van Regina Mundi als een herindeling van het stadhuis worden voorgesteld als mogelijke pistes, niet toevallig twee centrumlocaties. Het stadsbestuur kiest bewust voor meer beleving en laat de haalbaarheid van beide projecten onderzoeken.

De Portavada-campus, waar de ‘tekenschool’ zich bevindt, verkeert in slechte staat. “Een nieuw huisvesting dringt zich op”, zegt schepen van Talentontwikkeling en Cultuur Anniek Nagels. “We zien dit als een opportuniteit om de Academie voor Muziek, Woord & Dans en GA voor Beeldende Kunst & Media op één locatie onder te brengen. Een kruisbestuiving in de kunsten leidt tot meer creativiteit en talentontwikkeling.” Momenteel zijn beide academies in Genk goed voor zo’n 2.500 leerlingen en meer dan 120 leerkrachten. Het stadsbestuur nam dit plan tot samensmelting op in haar meerjarenplan- en begroting.

Herontwikkeling site Regina Mundi

De herontwikkeling van de site Regina Mundi is een piste die simultaan met de plannen voor één gezamenlijke academie onderzocht wordt. De scholensite is ongeveer 1,5 hectare groot en ligt op de rand van het stadscentrum, op een boogscheut van het station en het groengebied Melberg. In 2009 kocht stad Genk het complex Mundi/Kattenberg op. “De stad wil werk maken van een totaalvisie voor de volledige site”, vervolgt Nagels. “Er wordt uitgegaan van een stadsproject waarbij wonen en allerhande publieke en private functies gecombineerd worden, met een complementair aanbod dat niet concurreert met het stadscentrum. Concreet denken we eraan om op deze site het Genkse kind centraal te stellen. Ook beide kunstacademies zouden daarin een plaats kunnen krijgen.”

Samenwerking met private sector

Maar ook een herindeling van het Stadhuis, waar waar de Academie voor Muziek, Woord en Dans haar vaste stek heeft, is een optioneel scenario. Na de nodige studies overweegt stad Genk nu een samenwerking met de private sector om te peilen naar de interesses voor een eventuele publiek-private samenwerking. “Na deze marktverkenning plant de stad een officiële procedure met als opzet een private partner aan te trekken voor een PPS”, verduidelijkt burgemeester Wim Dries. “Het is onze ambitie om in 2023 effectief naar een realisatie te kunnen overgaan.”