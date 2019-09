Stad Genk vraagt maatregelen bij heraanleg E314 Lien Vande Kerkhof

06 september 2019

17u31 0 Genk De stad Genk vraagt maatregelen voor de buurt bij de aanleg van de derde rijstrook op de E314 tussen Heusden-Zolder en Genk-Centrum. “We zijn blij met de plannen”, stelt burgemeester Wim Dries. “Genk moet als economische hotspot belangrijke toegangswegen hebben. Maar de milieu-effecten moeten grondig onderzocht worden.”

“Men wil afrit 21, de E314 tussen Genk en Heusden-Zolder, uitbreiden naar drie baanvakken. Bedoeling is om de ophopingen weg te werken”, legt de burgemeester uit. “Als belangrijke hotspot is het van belang dat onze stad goed uitgebouwde toegangswegen heeft. Als zullen we de milieu-effecten op voorhand wel goed bestuderen. Zo zullen er eventueel geluidsmuren geïnstalleerd moeten worden de buurgemeenten."