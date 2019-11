Stad Genk voert forse besparingen door: “Sluiting van Ford Genk en de elektriciteitscentrale van Langerlo spelen ons parten” Lien Vande Kerkhof

28 november 2019

08u09 0 Genk Het stadsbestuur van Genk kondigde woensdag zware besparingen aan bij het uit de doeken doen van het nieuwe meerjarenplan. Er wordt 7,5 miljoen euro geschrapt en voor 7 miljoen euro aan extra inkomsten gezocht. “De sluiting van Ford Genk en de elektriciteitscentrale van Langerlo spelen ons parten”, licht burgemeester Wim Dries (CD&V) toe.

Ook de taxshift van de federale overheid en de versnelde afbouw van belastingen op machines door Vlaanderen zorgen voor slinkende inkomsten. En dat terwijl de kosten van Stad Genk door onder andere de vergrijzing blijven stijgen. “We hebben een totaalbudget van 1 miljard euro voor deze legislatuur maar moeten een inhaalbeweging doen om financieel in balans te zijn”, verduidelijkt de burgemeester. “Door een samenspel van verschillende factoren zien we onze inkomsten met zo’n 10 miljoen euro per jaar dalen.”

Minder personeel en hogere afvalfactuur

Fors besparen doet Stad Genk door te snoeien in zijn personeel. “Als we slechts één op twee gepensioneerden vervangen, levert ons dat een besparing op van ruwweg 5,5 miljoen euro per jaar”, zegt Wim Dries. De stad zal het dus met 90 mensen minden doen. Verder verdubbelt ook de afvalfactuur. Voortaan betalen gezinnen 76 euro per jaar. “Op basis van het principe dat de vervuiler betaalt”, vervolgt schepen van Financiën Yilmaz Kurtal.

Extra inkomsten

Extra inkomsten haalt de stad gedeeltelijk uit de personenbelasting die stijgt van 7 naar 7,5 procent. Dat betekent gemiddeld 40 euro extra per gezin. “Zelfs met die stijging blijft onze personenbelasting bij de laagste in Limburg en de op één na laagste van de centrumsteden”, stelt schepen Kurtal. Die maatregel zou de stad 1 miljoen euro opleveren.

Ook zo’n 5.000 Genkse bedrijven doen een extra duit in het zakje. Een belasting op basis van de bedrijfsoppervlakte, de zogenaamde belasting op de economische bedrijvigheid, moet voor 4,3 miljoen euro per jaar zorgen. “Maar we gebruiken in het systeem een aantal kortingsmechanismen”, vervolgt Kurtal. “Zo plafonneren we op een maximum van 175.000 euro per jaar, ook over meerdere vestigingen heen. Nieuwe vestigingen worden voor 3 jaar vrijgesteld van de belasting en we werken ook een kortingssysteem uit voor bedrijven die investeren in groene energie, in innovatietrajecten of die willen groeien in oppervlakte en tewerkstelling.”

Investeringen

“Dit zijn keuzes die zich overal opdringen maar die voor geen enkel lokaal bestuur gemakkelijk zijn, en zeker niet voor Genk, waar we met heel wat kwetsbare gezinnen zitten”, benadrukt burgemeester Wim Dries. “Daarnaast blijven we ambitieus en werken we ook deze legislatuur een stevig investeringsprogramma uit van om en bij de 140 miljoen euro. Wanneer we investeren in onze strategische sites, in ons stadscentrum, maar ook in onze wijken, dan doen we dat niet voor de stenen maar voor de mensen. We investeren in de huidige generaties en die van de toekomst.”