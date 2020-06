Stad Genk richt noodfonds op voor verenigingsleven Dirk Selis

05 juni 2020

12u34 0 Genk Stad Genk schuift een pakket maatregelen naar voor om het verenigingsleven te ondersteunen. Zo wordt er onder meer een ‘noodfonds’ van 60.000 euro opgericht, waar verenigingen in nood een aanvraag kunnen doen voor een ‘uitzonderlijke toelage’.

De stedelijke diensten namen de afgelopen weken contact op met heel wat vrijetijdsverenigingen in de stad om te polsen naar de problematiek op het terrein. “Er is een grote financiële impact bij verenigingen die eigen infrastructuur hebben”, zegt Cultuurschepen Anniek Nagels. “De maandelijkse vaste kosten blijven idem maar inkomsten uit kantine of werking zijn er niet. Bij heel wat verenigingen worden de reserves aangesproken om kosten te dekken.”

Maatregelenpakket

“Daarom schuift de stad nu een pakket aan maatregelen naar voren”, gaat Nagels verder. “Zo vertrekt er een brief naar eigenaars die panden verhuren aan vrijetijdsvzw’s met de oproep naar solidariteit, met bijvoorbeeld een huurkwijtschelding, huurvermindering of een afbetalingsplan voor deze coronaperiode. Verenigingen die gebouwen of sportvelden huren of pachten van de stad wordt 6/12de van hun jaarlijkse huurkost kwijtgescholden. Clubs die nog niet betaald hebben, krijgen uitstel tot december 2020. Clubs die reeds betaalden, krijgen 6/12de van het jaarbedrag teruggestort. Jeugdverenigingen zullen 50 procent van de werkingstoelagen (basis is toelage 2019) op korte termijn uitbetaald krijgen als voorschot. In de sector sport wordt een vooruitbetaling gedaan van 80 % van de werkingssubsidie en subsidie voor kwaliteitsvolle jeugdsportwerking in 2020. De subsidie groenonderhoud werd reeds uitbetaald en ook dat is vroeger dan vorige jaren.

Extra financiële steun

“Daarnaast wordt er extra financiële steun voor cultuur-, jeugd-, sport- en 55+ verenigingen voorzien. Hiervoor trekt de stad 160.000 euro uit”, licht schepen Toon Vandeurzen, bevoegd voor Evenementen en Jeugd, toe. “Deze steun zal bedragen opleveren vergelijkbaar met de activiteitentoelage van vorig jaar en wordt dus als een soort heropstartinjectie aan Genkse verenigingen toegekend”.

Noodfonds

“Een laatste, bijzondere maatregel is de oprichting van een ‘noodfonds’ van 60.000 euro”, zegt Sportschepen Kathleen Parthoens. “Individuele verenigingen die met grote vaste kosten zitten, en waardoor het gebrek aan inkomsten de verdere heropstart van de werking in het gedrang brengt, kunnen een aanvraag voor een uitzonderlijke toelage doen. Op die manier creëren we ademruimte voor het verenigingsleven en hopen we op een vlotte doorstart van dit zo belangrijke maatschappelijke netwerk. Een eerste dossier werd reeds goedgekeurd waardoor de Portugese club 25 Abril de huur van haar pand kan betalen en de actieve Portugese verenigingen hun werking kunnen heropstarten en verderzetten.”