Stad Genk maakt ruimte vrij voor cohousing Dirk Selis

15 juni 2020

14u22 0 Genk De Genkse gemeenteraad behandelt dinsdag het verlenen van een aankoopoptie op de gronden van de stad, gelegen op de Sint-Martensbergstraat. De stad heeft de intentie om, samen met vzw Bisdom Hasselt, vier percelen in optie aan Cohousing Projects te geven, en dat in functie van een cohousing-project op die centrumlocatie.

“Projectontwikkelaar Cohousing Projects was al langer op zoek naar een geschikte locatie voor een cohousing-project in onze stad”, zegt schepen Michaël Dhoore, bevoegd voor Ruimtelijke Ontwikkeling. “Hun oog viel op een aantal braakliggende percelen aan de Sint-Martensbergstraat, vlak bij het centrum. Omdat vzw Bisdom Hasselt de grootste eigenaar is van die projectsite, verliepen de onderhandelingen in eerste instantie tussen Cohousing Projects enerzijds en Bisdom Hasselt anderzijds. Na een principieel akkoord tussen beide partijen, werd ons gevraagd of ook de stadsgebonden percelen konden betrokken worden in dat project. Die plannen van Cohousing Projects sluiten aan op onze beleidskeuze om in te zetten op vernieuwende woonvormen zoals onder andere cohousing”, aldus schepen Dhoore. Het totale projectgebied beslaat ruim 62 are.

Hoogstraat

Ook op de Hoogstraat maakt de stad ruimte vrij voor een cohousing-project. Op dat adres staat een halfopen woning die in 1999 herbestemd en ingericht werd tot dienstencentrum van het OCMW. In 2019 verhuisde het OCMW naar Porta Vida en staat het gebouw leeg. De stad stelt het perceel nu te koop en wenst er een collectieve woonvorm te voorzien. “De nood aan betaalbare en kwalitatieve woningen, alsook de veranderende gezinssamenstellingen, betekenen een uitdaging voor de stad”, zegt schepen Alessandro Cucchiara, bevoegd voor Wonen. “Er is nood aan nieuwe oplossingen die op een duurzame én betaalbare manier de voordelen van een stedelijke omgeving combineren met groen, buitenruimte en comfort.”