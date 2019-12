Stad Genk lanceert wijkcirculatieplan en maakt geld vrij voor trajectcontroles Lien Vande Kerkhof

11 december 2019

09u03 0 Genk Stad Genk gaat wijk per wijk bestuderen hoe de verkeerscirculatie verbeterd kan worden en maakt geld vrij voor de installatie van trajectcontroles.

Een wijkcirculatieplan moet op strategische plaatsen in de stad bijkomende ‘snelheidsremmende’ en/of ‘sluipverkeerwerende’ maatregelen instellen. “Die aanpak kan variëren van verkeersdrempels en vaste elementen tot het gericht ‘autofilteren’ door middel van een zogenaamde knip in een aantal straten”, zegt schepen van Mobiliteit Michael Dhoore. Vanaf 2020 zal het stadsbestuur in diverse wijken buurtoverlegmomenten organiseren waarbij een combinatie van ingrepen toegelicht wordt. “Er zal ruimte zijn om vanuit de wijk te overleggen en ook maatregelen voor te stellen”, vervolgt de schepen. “We staan open voor suggesties. Aan de hand van de plannen, de binnengekomen klachten en voorstellen van buurtbewoners en ervaring van de dienst Mobiliteit wordt er een prioriteitenlijst opgemaakt. Die lijst voorziet de volgorde waarin de verschillende wijken aangepakt kunnen worden. De eerste buurtoverlegmomenten planten we in de loop van 2020.”

Trajectcontroles

Stad Genk maakt in het meerjarenplan ook geld vrij voor de installatie van trajectcontroles. “We bekijken de mogelijkheid om op enkele plekken een zogenaamde ‘slimme knip’ in te voeren”, legt Dhoore uit. “ANPR-camera’s zouden dan het doorgaand verkeer registreren. Een andere nieuwigheid is het feit dat lokale overheden dankzij het nieuwe Vlaamse regeerakkoord voortaan zelf GAS-boetes mogen uitschrijven voor kleine verkeersovertredingen. Dit willen we vooral doen o ode verbindingswegen tussen de wijken.”