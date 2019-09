Stad Genk keurt uitbreidingsplannen Essers goed Lien Vande Kerkhof

26 september 2019

18u08 1 Genk De stad Genk heeft een vergunning gegeven aan H.Essers om te bouwen op de voormalige Hörmann-site op het bedrijventerrein Genk-Noord. Milieuorganisatie BOS+ is niet opgezet met de plannen voor de vervanger van het oorspronkelijke ‘Essersbos’ en diende een bezwaar in tegen de ontbossing. Ook voor de uitbreiding in de Woudstraat zou immers negen hectare bos moeten verdwijnen.

Schepen van Economie Toon Vandeurzen (CD&V) bevestigt dat het stadsbestuur groen licht geeft. “We zijn blij met het alternatief en met het feit dat we in Limburg kunnen uitbreiden”, zegt de schepen. “Het gaat tenslotte ook over 110 nieuwe jobs in Genk. Verder proberen we aan zoveel mogelijk eisen van de bezwaar makende milieuorganisaties tegemoet te komen. Zo wil H.Essers compenseren met twaalf hectare nieuwe bossen in Oudsbergen en wordt er niet gekapt tijdens het jachtseizoen. Verder zal het bedrijf er alles aan doen om de nieuwe site zo groen mogelijk te houden. In totaal wordt 15 procent van het totale bedrijfsterrein voorbehouden voor groen. Bovendien staat ook vast dat de site op het vlak van mobiliteit niet voor meer vrachtwagenverkeer zal zorgen.”

Het bosplan, een onbestaand juridisch document

Ondanks dat het zich op industriegrond bevindt, stelt BOS+ dat het om waardevol bos gaat dat vooral bestaat uit dennen en gemengd eikenbos met naaldhout. Maar volgens schepen Vandeurzen gaat het planologisch om industriegrond. “BOS+ steunt op het bosplan, een idee van voormalig Vlaams minister van Omgeving en Leefmilieu Joke Schauvliege, dat had ingevoerd moeten worden maar nooit werd geconcretiseerd. Ze schermen bijgevolg dus met een juridisch document dat niet bestaat”, aldus Vandeurzen.

BOS+ haalde zijn slag echter wel thuis na een procedure tegen het kappen van de twaalf hectare van het zogenaamde ‘Essersbos’. Nu dient de milieuorganisatie dus ook bezwaar in tegen de verhuis van de activiteiten van de Transportlaan naar de nabijgelegen Woudstraat, zodat er aan de Transportlaan genoeg ruimte vrijkomt om de pharma-afdeling uit te breiden. “BOS+ pleit voor een andere locatie, maar dit is uiteraard al een alternatieve locatie en een uitwijking voor Essers”, besluit Vandeurzen.