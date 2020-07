Stad Genk kent 237.000 euro subsidie toe aan KRC Genk Ladies voor nieuw kunstgrasveld Emily Nees

06 juli 2020

12u12 0 Genk Stad Genk trekt 237.000 euro uit voor de aanlag van een kunstgrasveld. De KRC Genk Ladies hebben dan ook aangegeven dat het huidige, gewone grasveld in slechte staat verkeerd door de wisselende weersomstandigheden. Met het vernieuwde terrein hoopt de club het Genkse vrouwenvoetbal een impuls te geven.

“Om onze ambities waar te maken, moeten wij als club de beste accommodatie kunnen aanbieden”; stelt voorzitster Jacqueline Mahieux. “Het gaat onder meer om kwaliteitsvolle velden om te trainen en te spelen. Momenteel trainen de speelsters op terreinen met heel wat oneffenheden en putten, met risico op kwetsuren, trainingen die afgelast moeten worden...”

Hoog niveau handhaven

“Als we ons hoge niveau willen handhaven en verder willen groeien, moeten we dus investeren. We hebben daarom beslist over te gaan tot de aanleg van een kunstgrasterrein, dat minder onderhevig is aan slecht weer. Het totale kostenplaatje bedraagt 484.000 euro. We zijn dan ook bijzonder tevreden dat het stadsbestuur ons hierin steunt.”

“Conform ons subsidiereglement kunnen we hiervoor een subsidie toekennen van 237.426,20 euro”, vervolgt schepen van Sport Kathleen Parthoens (CD&V). “Hiermee ondersteunen we overigens niet enkel KRC Genk Ladies. Dankzij de samenwerkingsverbanden profiteren ook andere clubs - zoals Bokrijk Sport - mee van deze investering, doordat ze de terreinen mogen gebruiken.”