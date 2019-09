Stad Genk gaat Evence Coppéelaan in groene proeftuin omvormen Dirk Selis

22 september 2019

17u16 0 Genk De stad Genk vormt in de toekomst de brede Evence Coppéelaan om tot een ‘proeftuin’. Op termijn verdwijnt er ongeveer 10.000 vierkante meter asfalt. Genk is zo de eerste Vlaamse stad die een steenweg van deze orde transformeert tot een groenere en dus aangenamere leefomgeving.

Vlaanderen bezit de meest verharde oppervlakte van Europa. Op dit moment is 33 % van Vlaanderen verhard. De Vlaamse overheid, departement Omgeving, wil hier iets aan doen. Met de subsidie ‘proeftuinen ontharding’ stimuleert de Vlaamse regering initiatieven en inspanningen rond ontharding. Verspreid over heel Vlaanderen werden verschillende proeftuinen geselecteerd. “Stad Genk was de enige Vlaamse stad die ervoor koos om een subsidie aan te vragen voor de omvorming van een steenweg”, zegt schepen van Duurzaamheid Toon Vandeurzen (CD&V). “Met succes, want we ontvingen 250.000 euro, de maximum subsidie. Dit bedrag wordt integraal ingezet om dit grootse vernieuwende project te co-financieren.”

Basisschool De Padvinder

Op Autovrije Zondag stelde de stad de plannen voor, op de autovrije Evence Coppéelaan. De eerste fase die wordt aangepakt, is het segment van de Evence Coppéelaan dat zich situeert tussen de aansluiting met de Hoefstadstraat (ter hoogte van de aansluiting met de Westerring) en de Winterslagstraat (ter hoogte van het woonzorgcentrum ‘Hof Van Gan’). Dat is een traject van +/- 1.000 m. Binnen dit segment is de herinrichting van de schoolomgeving aan de vrije basisschool De Padvinder prioritair. Het overkoepelende masterplan zet de bakens uit voor de toekomstige ontwikkeling van de weg en zijn ruimere omgeving. Binnen het masterplan is de herinrichting van de weg het eerste concrete uitvoeringsproject. Rekening houdend echter met de lengte van het traject en de beschikbare budgetten wordt er geopteerd voor een gefaseerde aanpak. “De focus ligt op wonen” zegt schepen van Ruimte Michaël Dhoore (CD&V) . “Dit project accentueert Genk als groene woonstad, met alle voorzieningen dichtbij. Gezien de ligging, vlak bij de vele voorzieningen in het stadscentrum en Winterslag/C-mine, is dit een ideale woonomgeving. Zeker als de weg wordt omgevormd naar een aangename, belevingsvolle en verkeersveilige omgeving.”

Start voor 2022

De stad Genk wil de werken voor 2022 aanvatten. De Evence Coppéelaan is nu nog in eigendom en beheer van het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV). AWV en stad Genk bespreken momenteel de mogelijkheden rond de gezamenlijke uitvoering van de werken en de bijhorende overdracht van de weg. “Het spreekt voor zich dat, van zodra deze afspraken concreet zijn en de plannen voor deze zone tussen de Hoefstadstraat en de Winterslagstraat meer vorm hebben gekregen, onze diensten nog uitvoerig met de buurt in overleg gaan”, besluit schepen Michaël Dhoore.