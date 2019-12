Stad Genk bestrijdt kansarmoede.“Cijfer moet komende vijf jaar met dertig procent dalen.” Lien Vande Kerkhof

03 december 2019

07u17 0 Genk Het armoedebeleid is een van de grote speerpunten in het nieuwe meerjarenplan van Genk. Zo wil burgemeester Wim Dries kansarmoede gretig te lijf gaan en het cijfer de komende jaren met zo’n dertig procent doen dalen. “Concreet willen extra mensen inzetten om armoede te detecteren en ons focussen op kinderarmoede. 1 op 4 Genkse kinderen wordt geboren in een gezin waar kansarmoede heerst. We willen deze evolutie keren,” verduidelijkt de burgemeester.

Een belangrijke oorzaak van het het schrijnende armoedecijfer is de nijpende werkloosheidsgraad: slechts 62,7 procent van de Genkenaren tussen 20 en 64 jaar heeft een job. Geen enkele Limburgse stad of gemeente doet het slechter. “We willen nog meer inzetten op het proactief rekruteren en coachen van werkloze jongeren”, zegt schepen van Werk en Financiën Yilmaz Kurtal. “Zo willen we terug een werkbonus invoeren om langdurig werklozen weer te activeren. We mikken op mensen met een brutoloon onder de 1.700 euro die lange tijd zonder job zitten. Daarnaast doen we een extra inspanning voor de aanzienlijke groep vrouwen die niet ingeschreven is bij de VDAB. Vaak willen zij wel werken, maar is de stap te groot. Wij willen hen daar beter in begeleiden. Ons voorstel is om deze groepen gedurende 1 jaar een bonus van 50 euro per maand bij te storten om een mentaliteitswijziging teweeg te brengen.” Schepen Kurtal benadrukt tenslotte dat dit naar analogie is van de Vlaamse overheid, die ook maandelijks een bonus 50 euro voorziet.

Personenbelasting onder het gemiddelde

Ook kwam de burgemeester kort terug op de verhoogde personenbelasting die de stad moet vrijwaren van een financiële put. Het stadsbestuur belandde vorige week immers in het oog van de storm door de aankondiging van verhoogde heffingen. “De perceptie van die stijgende kost moet worden bijgestuurd”, stelde Dries. “Het is namelijk niet zo dat wij plots een enorme uitschieter zijn. Met een personenbelasting van 7,5 procent zitten wij zowel onder het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden als onder het Limburgse gemiddelde.”

Samen Genk verbinden

CD&V en PROGenk doopten hun bestuursakkoord tot ’Samen Genk Verbinden’ en bundelden de maatschappelijke uitdagingen van de stad in 13 beleidsdoelstellingen. Naast armoedebeleid zijn mobiliteit, meer sport en beweging, wonen, versterking van het stadscentrum en welzijn een handjevol gewichtige kernpunten.