Stad Genk bespaart op personeel. “Tegen 2025 met 95 personeelsleden minder." Lien Vande Kerkhof

28 november 2019

07u08 0 Genk Stad Genk zal het tegen 2025 met 91 personeelsleden minder doen. Dat is één van de maatregelen die de stad neemt om 7,5 miljoen euro te besparen. Net zoals tijdens de vorige legislatuur kiest men voor een weg zonder naakte ontslagen.

In december legt het stadsbestuur het meerjarenplan 2020 – 2025 voor aan de gemeenteraad. Een van de maatregelen die de stad neemt om het financiële evenwicht te bewerkstelligen is snoeien in het personeel. “Als we één op twee gepensioneerden vervangen levert ons dat een besparing op van ruwweg 5,5 miljoen euro per jaar”, verduidelijk burgemeester Wim Dries. “De uitdovende stedelijke Dienst Huishoudhulpen wordt stopgezet, hetgeen nog eens 200.000 euro besparing oplevert. Ook hier vallen geen naakte ontslagen, maar krijgen de betrokken personeelsleden een ander jobaanbod binnen Groep Genk of kunnen ze terecht bij een dienstenchequebedrijf.”

Ford en Langerlo

De stad zal de komende 6 jaar kunnen besturen met een totaal budget van om en bij de 1 miljard euro. “Door een samenspel van verschillende factoren zien we onze inkomsten met zo’n 10 miljoen euro per jaar dalen”, zegt Wim Dries. “Ook de sluiting van Ford Genk en de elektriciteitscentrale van Langerlo spelen ons parten. We houden de financiën gezond en in balans door enerzijds een forse besparing van 7,5 miljoen door te voeren en anderzijds door voor 7 miljoen euro aan extra inkomsten te zoeken.”